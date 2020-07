Die ungebremste Talfahrt, mit der die Wirtschaft - ausgenommen einige systemrelevante Bereiche - binnen weniger Stunden auf Null zurückgefahren werden musste, kostete 824 Menschen im Bezirk Hollabrunn praktisch über Nacht ihren Arbeitsplatz.

Die Arbeitslosigkeit erreichte Ende März mit 2.119 Betroffenen einen historischen Höchststand. Noch mehr Freistellungen wurden durch die Covid19-Kurzarbeit vermieden.

Unternehmen konnten damit ihr Stammpersonal halten, 2.760 Beschäftigten blieb ein massiver Einkommensverlust erspart. „Für 389 Unternehmen werden gerade rund 12 Millionen Euro mit der ersten Kurzarbeitsperiode abgerechnet“, zieht Hollabrunns AMS-Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt eine erste Bilanz über die größte arbeitsmarktpolitische Intervention seit Bestehen des Arbeitsmarktservice.

Derzeit befinden sich noch 550 Beschäftigte in Kurzarbeit. Die schrittweise Lockerung der Covid-19-Beschränkungen führte zu einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. In den beiden letzten Monaten kamen 578 Menschen wieder in Beschäftigung, fast doppelt so viele als in einem Durchschnittsjahr!

Dennoch befanden sich zur Jahresmitte mit 1.644 Arbeitslosen um 444 oder 37,6 Prozent mehr Menschen als 2019 im Bezirk auf Jobsuche. „Der wirtschaftliche Neustart ist in vielen Bereichen einigermaßen gelungen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass uns die Coronakrise und ihre Folgen noch länger am Arbeitsmarkt begleiten wird“, stellt Mukstadt klar.

Modehaus Friedl startet mit dem AMS durch

Das Modehaus Friedl ist mit seinem Stammgeschäft in Retz und insgesamt sieben Filialstandorten im nördlichen Niederösterreich ein Beispiel dafür, wie man auch in einer besonders betroffenen Branche gut aus der Krise kommen kann. Loyale und flexibel Mitarbeiterinnen waren eine Voraussitzung dafür, lobt Firmenchef Kurt Friedl sein Team. Mit 32 Mitarbeiterinnen war eine vorübergehende Freistellung vereinbart. Durch Kurzarbeit konnte dieser Schritt vermieden werden. Versierte Verkäuferinnen konnten in geringem Ausmaß weiter beschäftigt werden und erhielten dadurch bis zu 90 Prozent ihres Einkommens.

Für Juni beziffert Friedl den Minderumsatz gegenüber dem Vorjahr mit rund 20 Prozent. Im Unternehmen blickt man positiv in die Zukunft und achtet auf die Personalplanung. Vor kurzem konnten vom Arbeitsmarktservice zwei Textilverkäuferinnen vermittelt werden. „Mit Claudia Lutzer und Petra Arneth-Frasl als Beraterinnen im Service für Unternehmen haben wir sehr engagierte Ansprechpartnerinnen, die kompetent und rasch auf unsere Anliegen reagieren“, betont der Firmenchef.

Kritik äußert er hingegen am bürokratischen Aufwand bei der Covid19-Kurzarbeit. „Mit dieser Förderung begaben sich alle Beteiligten auf neues Terrain“, verweist Mukstadt auf eine noch nie dagewesene Menge an Anträgen und beträchtliche Summen und ersucht um Verständnis für den straffen und meist auf schriftliche Kommunikation beschränkten Ablauf. Breite Zustimmung gibt es zur Einschätzung, dass sich das das Konzept der Kurzarbeit arbeitsmarktpolitisch und betriebswirtschaftlich bewährt hat.