Mitte August waren im Bezirk Hollabrunn 1.452 Menschen ohne Job. Weitere 211 befanden sich in Weiterbildung. Die regionale Arbeitslosenquote lag im Juli mit 7,2 Prozent und lag deutlich unter dem NÖ-Wert von 8,8 Prozent. Die NÖN wollte nun wissen, wie sich der Arbeitsmarkt in dieser herausfordernden Zeit entwickelt. Welche Branchen haben in der Krise stark verloren; welche haben sogar dazugewonnen?

Quelle: AMS; NÖN-Grafik: Gastegger Illustration: Golden Sikorka/Shutterstock.com Arbeitslosigkeit in Niederösterreich

„Unverändert schwierig ist die Situation in speziellen Bereichen des Einzelhandels, im Gast- und Beherbergungsgewerbe sowie in einigen Dienstleistungs- und Produktionsbetrieben“, weiß Hollabrunns AMS-Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt.

Im Bereich der Büroberufe verzeichnet das Arbeitsmarktservice in Hollabrunn aktuell um 71 Arbeitslose mehr als zur selben Zeit im Vorjahr (+40,6 %). Im Fremdenverkehr stieg die Arbeitslosenzahl auf 126 (+48,2 %), im Handel auf 199 (+15,7 %). 113 derzeit Arbeitslose (+48,7 %) werden den Metall- und Elektroberufen zugeordnet.

Markant zeigen sich Anstiege auch bei den Friseuren (24, +60,0 %), Technikern (60, +33,3 %), im Gesundheitsbereich (95, +58,3 %) sowie in Lehr- und Kulturberufen (79, +18 %). „Der Anstieg in Gesundheitsberufen passt auf den ersten Blick nicht mit der aktuellen Gesundheitskrise zusammen, hier ist jedoch eine breite Streuung von verschiedenen Assistenten über Pflegekräfte bis hin zu Pharmazeuten und Ärzten vertreten, die krisenbedingt ihren Job verloren oder in dieser Zeit keinen neuen Arbeitsplatz gefunden haben“, erläutert Mukstadt.

Gut schaue es indes am Bau aus, wo die Auftragslage für eine stabile Beschäftigung sorgt. Auch in anderen Branchen gehe es nach der wirtschaftlichen Talfahrt mittlerweile wieder bergauf. Die auf kleine und mittlere Gewerbebetriebe ausgerichtete Wirtschaftsstruktur des Bezirkes habe sich dabei als Vorteil erwiesen. „Andere Regionen mit einem höheren Anteil an exportorientierten Unternehmen oder Industriebetrieben haben in Krisenzeiten meist mit größeren Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen“, erklärt der AMS-Chef.

Dass die Baubranche nun sogar ein Profiteur der Krise sein könnte, stellt der Ziersdorfer Baumeister Erhard Watzinger als Branchenvertreter indes in Abrede. Das Frühjahr habe jede Baufirma getroffen, viele Projekte seien nach wie vor in Schwebe. „Wir würden uns wünschen, dass alles noch schneller geht, und wie es im Frühjahr sein wird, kann man einfach nicht sagen. Man muss immer zuversichtlich gestimmt sein, aber die Probleme im Tourismus werden auch uns treffen“, so Watzinger. Gerade im Weinviertel gebe es Weinhändler, deren Umsatz um mehr als die Hälfte gesunken ist und die nicht wissen, wie es weitergeht.

Seitens des AMS sind für den Herbst indes umfassende Förderprogramme für Lehrstellensuchende, aber auch für junge Fachkräfte geplant. Kurzarbeit sichert derzeit 506 Beschäftigten den Erhalt ihres Arbeitsplatzes.