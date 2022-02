Aus für Corona-Maßnahmen: Die Freude kehrt zurück

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind zum Greifen nah: Am 5. März fallen die Zutrittsregeln fast überall, Maskenpflicht bleibt in den öffentlichen Verkehrsmitteln und in Lebensmittelgeschäften.

Die NÖN fragte nach, wie sich Geschäftsleute und Kultureinrichtungen darauf vorbereiten. Gerald Schneider vom Hollabrunner Modehaus Schneider freut sich sehr über die Öffnungsschritte und ist der Meinung, dass es der richtige Zeitpunkt sei.

„Endlich passt das Rundherum wieder, wo die Leute wieder gerne ins Kaffeehaus gehen“, erklärt der Unternehmer. Das Modehaus hatte nur wenige Personalausfälle wegen Corona; alle Mitarbeiter seien geimpft. Aber: Die Verkäufer haben schon Kunden abweisen müssen, wenn sie keinen gültigen Grünen Pass hatten. „Es hat auch Kunden gegeben, die mit der Kontrolle nicht einverstanden waren. Für mich ist das nicht verständlich“, erläutert Schneider. Es sei auch für die Mitarbeiter kein Vergnügen gewesen, jeden Kunden beim Eintritt zu kontrollieren, so der Geschäftsmann.

Wie sieht’s im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf aus? „Wir haben darunter gelitten, wie alle anderen auch“, sagt Bürgermeister Hermann Fischer, der gleichzeitig Hausherr ist, da die Gemeinde das Konzerthaus betreibt.

Jetzt gibt es wieder eine Perspektive

„Unsere Mitarbeiter hatten bei den Veranstaltungen viel mehr Aufwand, der Sitzplan musste an die jeweiligen Vorgaben angepasst und die Besucher entsprechend informiert werden.“ Herausfordernd waren die Absagen und Verschiebungen. Nun freut sich Fischer auf die kommenden Veranstaltungen und zählt auf das Interesse des Publikums. „Ich hoffe, dass die Menschen unser Angebot annehmen. Jetzt scheint es wieder eine Perspektive zu geben“, ist er zuversichtlich.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden