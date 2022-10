Ballsaison: „Golden Prom“ der HLW Hollabrunn als Auftakt

Zwei Ballsaisonen konnten aufgrund der Pandemie nicht stattfinden – nun wagen viele Organisatoren wieder einen Ball und andere Veranstaltungen zu planen. Viele Bälle finden wie gewohnt statt, andere sind hingegen ganz gestorben. Die NÖN hat einige Programm-Highlights für die kommende Saison zusammengefasst.

Den Auftakt der Ballsaison macht der Abschlussball der HLW Hollabrunn am 12. November. Im Zuge des Mottos „Golden Prom“ wird sich der Hollabrunner Stadtsaal wohl bald in einen goldenen Ballsaal verwandeln. Generell zählen die Schulbälle zu den großen Highlights im Bezirk. Freuen darf man sich außerdem auf den Gymball, welcher planmäßig am 18. Februar nächsten Jahres über die Bühne gehen soll. Der größte Ball, der von Schulen veranstaltet wird, ist der HTL-Ball am 13. Mai. Kein Datum steht bislang für den Ball der HLT Retz fest.

Nostalgisch wird es am Ball der Musikschule Hollabrunn am 13. Jänner, denn hier dreht sich alles um die Zeit der 80er-Jahre. Weiters wird der Musikball der Trachtenkapelle Ziersdorf am 7. Jänner im schönsten Ballsaal zwischen Wien und Prag – dem Konzerthaus Weinviertel – gefeiert. Die Trachtenkapelle kann es schon nicht mehr abwarten, wie Obmann Philipp Pendl erzählt: „Nach drei Jahren freuen wir uns schon wieder sehr auf einen Ball.“

Was die Corona-Situation betrifft, plane die Kapelle wie in den Vorjahren. „Wir gehen davon aus, dass wir keine Einschränkungen hinnehmen müssen.“ Der beliebte Musikerball der Trachtenkapelle Guntersdorf wird in dieser Saison nicht stattfinden. „Die Entscheidung dazu hat weniger mit Corona, sondern mit dem hohen Arbeitsaufwand, den ein Ball mit sich bringt, zu tun“, erklärt Obmann Florian Platz im NÖN-Gespräch.

Immendorfer Wehr plant schon Mitternachtseinlage

Weitere Programmpunkte, die sich an Beliebtheit erfreuen, sind die zahlreichen Feuerwehrbälle. Ein paar Feuerwehren, wie die FF Immendorf oder die FF Breitenwaida, haben schon Daten festgelegt. Andere Feuerwehren geben ihre Daten wohl kurzfristiger bekannt, wie Wolfgang Thürr, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos, vermutet. „Wir überlegen uns schon unsere Mitternachtseinlage“, meint der Immendorfer. Weitere Details werden auch noch geplant. „Etwa sechs Wochen vor dem Ball werden wir uns überlegen, ob er auch stattfinden kann“, sagt Thürr, der ebenso FF-Kommandant der Immendorfer Wehr ist. Der Unterabschnittsball der Feuerwehren Kammersdorf, Kleinweikersdorf, Dürnleis und Nappersdorf wird in dieser Saison nicht vonstattengehen.

Zu erwarten ist auch wieder der Landjugendball, der von der Landjugend Haugsdorf traditionell in der Grenzlandhalle Hadres stattfindet. Ein konkretes Datum gibt es jedoch offiziell noch nicht.

Genauso in den Sternen steht bislang, ob der Bezirksbauernball von der Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen in diesem Gebiet, der Landjugend des Teilbezirks Hollabrunn und dem Absolventenverband der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn über die Bühne gehen soll. Zudem lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob der UHC wieder zu dem traditionellen Handballergschnas in die Hollabrunner Sporthalle einlädt.

Da viele Bälle noch nicht fixiert sind, konnten die Veranstalter noch keine genaueren Informationen nennen. Es bleibt also abzuwarten, ob es diese Saison so viele Bälle wie vor der Pandemie geben wird.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.