Bankomaten im Weinviertel waren Ziele von Einbrechern

Ein Coup in Retzbach, ebenfalls im Bezirk Hollabrunn, missglückte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag. Die Abläufe ähnelten einander. Das Landeskriminalamt (Tel.: 059 133 30-3333) ersucht um Hinweise.

In Hadres waren am Samstag in den frühen Morgenstunden laut Polizei bis zu fünf Täter am Werk. Drei von ihnen drangen über den Haupteingang in ein Geldinstitut ein, sprühten schwarzen Lackspray auf die Überwachungskameras und knackten die äußere Abdecktür des Bankomaten. Mit einem mitgebrachten Schweißgerät öffneten die Einbrecher die Tresorverriegelung und gelangten an die Geldkassetten. Der Coup dauerte nur drei Minuten.

Zumindest ein Trio machte sich nur 24 Stunden später an einem Bankomat in der Ortschaft Unterretzbach von Retzbach zu schaffen. Der Ablauf sei "wie am Vortag in Hadres" gewesen, ließ die Polizei wissen. Die Täter blieben in diesem Fall jedoch ohne Beute.