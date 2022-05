Bargeld vom Bankomat: „Was machen wir, wenn Strom ausfällt?“

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

Die Bevölkerung hat gerade in Randgemeinden immer weitere Wege zum Bargeld: Nach und nach schließen Banken – gerade am Land – ihre Filialen. Übrig bleiben meist nur Bankomaten, doch auch diese sind oft etliche Kilometer von manchen Orten entfernt oder werden abgebaut. Die NÖN fragte im Bezirk nach, wie hier die Einstellung zu Bar- und Kartenzahlung ist und welche Schwierigkeiten fehlende Möglichkeiten des Geldbehebens mit sich bringen.

Die größte Herausforderung der älteren Generation ist das mangelnde Wissen zur Bedienung eines Geldautomaten, meint Josef Pöllendorfer, Bezirksobmann des Pensionistenverbands: „Die ganze Automatenwirtschaft ist für einen Pensionisten schon schwieriger und da gibt es durchaus einige Fragen, die offen sind“, meint der Watzelsdorfer. Er selbst habe eine Bank in der Nähe, zudem sei die Erledigung der Bankgeschäfte keine Schwierigkeit für Pöllendorfer. Trotzdem kennt er die Problematik von Erzählungen „seiner“ Pensionisten.

„Wir haben zurzeit einen super Bankstellenleiter, der macht das hervorragend für die Leute. Aber natürlich, wenn er durch einen Automaten ersetzt wird, dann wird es auch anders ausschauen“, sagt der Pensionistenverbandsobmann.

Die Bezirksobfrau der NÖ Senioren, Marianne Lembacher, nutzt für ihre Bankgeschäfte vor allem Online-Banking, ist aber auch oft in der Bank vor Ort und lässt sich beraten. Ihr ist es wichtig, Bar- und Kartenzahlungen im Gleichgewicht zu halten, wie die langjährige Landtagsabgeordnete im NÖN-Gespräch verrät: „Ich zahle bar und mit Bankomatkarte. Ich wechsle hier ein bisschen ab, weil ich mir denke, dass es in Zukunft schon wichtig ist, dass wir das Bargeld erhalten, gerade auch für die ältere Generation.“

Im Handel macht sich der Anstieg der Kartenzahlung besonders bemerkbar. Gerade in der Pandemiezeit griffen immer mehr Leute zur Karte. Für Geschäftsführerin Alija Gruber vom Spar-Markt in Breitenwaida ist diese Entwicklung bedenklich: „Ich bin eher für Barzahlung. Was machen wir, wenn der Strom ausfällt? Dann stehen wir alle ohne Geld da.“ Sie sieht immer öfter Kunden, welche die kleinsten Beträge mit Bankomatkarte zahlen. „Es gibt Kunden, die haben nicht mal einen Euro einstecken“, schildert Gruber die Situation. Ein bestimmtes Limit für die Kartenzahlung gebe es in ihrem Geschäft jedoch nicht.

„Solange es die Gäste akzeptieren, lassen wir es“

In der Gastronomie ist das Zahlen mit Karte grundsätzlich verbreitet, doch manchmal trifft man auf Betriebe, die ausschließlich auf Barzahlung setzen. Wie das Landgasthaus Winkelhofer in Eggendorf im Walde. Chef Hannes Winkelhofer ist Fan des Bargelds, Beschwerden oder Ähnliches gäbe es selten bis gar nicht. „Solange die Gäste das akzeptieren und wir dadurch keine Probleme haben, lassen wir es so“, meint der Haubenkoch.

Im Bezirk Hollabrunn hat übrigens die Gemeinde Hardegg den weitesten Weg zu Bargeld. Wer Geld abheben will, muss nach Retz, Weitersfeld oder Langau fahren. Bürgermeister Friedrich Schechter erzählt, dass die Hardegger mit dem „fehlenden“ Bankomaten kaum Probleme haben, da die kleinste Stadt Österreichs noch nie einen besessen hat.

„Gerade in der Tourismussaison, wenn Gäste zu uns kommen, habe ich aber schon Beschwerden gehört, dass es schwierig ist, an Bargeld zu kommen“, berichtet Schechter im NÖN-Gespräch. Doch Touristen und Ortsbevölkerung dürfen sich freuen, wie er verrät: „Wir sind in Planung, dass wir eine Bargeldversorgung mittels Automaten in Hardegg installieren.“

