Bau-Holz-Gewerkschafter im Einsatz für die Arbeitnehmer

Der Abgeordnete zum Nationalrat Rudolf Silvan (SPÖ) ist auch Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz NÖ. In dieser Funktion lud er zum Landesvorstand in die Räumlichkeiten des Wiener Parlaments ein. „Besprochen wurden aktuelle gewerkschaftliche Themen, wie zum Beispiel die BauID-Karte“, berichtet sein parlamentarischer Mitarbeiter Stefan Hinterberger.

Diese BauID-Karte kann aufgrund ihrer technischen Eigenschaften von verschiedenen Kontroll-Instanzen verwendet werden, um den arbeitsrechtlichen Status auf einer Baustelle schnell und einfach festzustellen. „Ein Meilenstein im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping!“, ist Gewerkschafter Silvan begeistert.

SPÖ-Bezirksvorsitzender Hinterberger bereitete die Sitzung vor und nahm die Gäste in Empfang. „Dabei habe ich mich über den Besuch von gleich zwei SPÖ-Vorsitzenden aus dem Bezirk Hollabrunn gefreut“, begrüßte der Göllersdorfer zum einen Christian Kauer, den Vorsitzenden der SPÖ in der Stadtgemeinde Schrattenthal in seiner Funktion als Gewerkschaftssekretär; zum anderen war auch der Vorsitzende der SPÖ Haugsdorf, Gernot Weber, der Betriebsrat bei Wienerberger ist, mit dabei.

„Es freut mich sehr, dass mit Christian Kauer und Gernot Weber zwei SPÖ-Vorsitzende aus unserem Bezirk in ihren Brotberufen für Verbesserungen für Arbeitnehmer im Einsatz sind“, ist Hinterberger stolz und dankt den beiden für ihr großes Engagement.