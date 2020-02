Am 1. März wird die Standesvertretung der Bauern für die kommenden fünf Jahre gewählt. Während 36 Landeskammerräte in die Landeslandwirtschaftskammer zu wählend sind, werden auf Bezirksebene 42 Kammerräte erkoren.

Schechtner führt Bauernbund, Sklenar die SP-Liste an

Die Zahl der Wahlberechtigten ist gegenüber dem letzten Urnengang gesunken, 8.693 Kammerzugehörige sind im Wählerverzeichnis des Bezirks eingetragen (2015: 9.150). Mit dem NÖ Bauernbund, den SPÖ-Bauern und der Freiheitlichen Bauernschaft gibt es im Bezirk drei wahlwerbende Gruppen. Auf Landesebene kandidiert zusätzlich der „Österreichische Unabhängige Bauernverband“ (UBV).

NOEN Friedrich Schechtner verteidigt knapp 90 % für den Bauernbund.

Der Bauernbund rund um Obmann Friedrich Schechtner fiel bei den letzten Wahlen knapp unter 90 Prozent. Schechtner ortete bei sinkender Wahlbeteiligung (62,24 %) einen Strukturwandel und heiß diskutierte Themen. Die Bauernkammer solle Anlaufstelle für alle Anliegen, die den ländlichen Raum betreffen, bleiben. „Auch für Mitglieder, die keine aktiven Bauern sind.“

Die SPÖ-Liste im Bezirk wird von Gerhard Sklenar (Oberstinkenbrunn) angeführt, gefolgt von Patrick Eber (Platt). „Wir müssen dem Sterben der Kleinbauern im Weinviertel endlich durch gezielte Fördermaßnahmen einen Riegel vorschieben“, betonten sie. Abgesehen von den umweltschonenden kurzen Lieferwegen werde hier Qualität auf höchstem Niveau geboten und es werden Arbeitsplätze in der Region gesichert.

Geht es nach den Roten, sollen Kleinbauern für die ersten 20 Hektar 150 Euro/ha mehr an Ausgleichszahlung erhalten, damit ein finanzieller Grundstock gesichert sei. „Wir sprechen immer von der schönen Weinviertler Landschaft und fragen nie, wer diese Landschaft pflegt und was diese Arbeit wert ist“, mahnt Sklenar. Auch die Einrichtung der bei den Touristen so beliebten Hofläden sollte eine höhere Förderung wert sein.

Obendrein müsse die unsägliche Diskussion über umstrittene Pflanzenschutzmittel einer engen und transparenten Zusammenarbeit zwischen Forschung und Landwirtschaft weichen. Die Industrie müsse erprobte Mittel zur Verfügung stellen, die ihren Zweck erfüllen, ohne Schaden anzurichten. Denn derzeit seien viele Bauern verunsichert und wären für effektive Ratschläge dankbar.

Baumgartner: „Pauschalierte Betriebe werden sekkiert“

Für die freiheitliche Bauernschaft sind derzeit Rudolf Schneider (Zellerndorf) und Josef Brandl (Göllersdorf) in der Kammer vertreten. Neuer Spitzenkandidat ist nun Manfred Baumgartner (Alberndorf), gefolgt von Brandl und Rudolf Grötzer (Guntersdorf).

Enzmann Neue Nummer eins der FPÖ: ManfredBaumgartner.

Baumgartner hofft, die zwei Mandate halten zu können. Dass die Sparte der Saisonarbeiter und Erntehelfer wegfällt, ist ihm ebenso ein Dorn im Auge wie die Bürokratie: „Pauschalierte Betriebe werden sekkiert, dass sie Steuererklärungen abgeben sollen. Da gehört ein Einheitswert her“, sagt der Alberndorfer. „Das sind tote Akte, die beiden Seiten nur Arbeit machen.“

In der Landeslandwirtschaftskammer, der er bereits vor Jahren angehörte, könnte Baumgartner übrigens ein Comeback feiern: Er kandidiert bei den Blauen, die derzeit sechs Mandate halten, an sechster Stelle. Dem übermächtigen Bauernbund will er keine lästige Opposition sein: „Nur gemeinsam bringen wir was weiter.“

„Wenn jemand einen Wald anpflanzt und dank der Klimaänderung dann der Käfer drin ist, braucht dieser Landwirt Unterstützung jeglicher Art, um nicht vor dem Ruin zu stehen.“

Umgekehrt müsse man aber auch die Konsumenten sensibilisieren, dass bei den Super-Billigangeboten der Großmärkte für den Landwirt zu wenig übrigbleibt, um davon leben zu können. Und wenn die Ware aus fernen Ländern stammt, gibt es auch zu wenig Kontrolle, was den Einsatz von Spritzmitteln betrifft.