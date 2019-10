Wenn Allerheiligen vor der Tür steht, dann sind die Friedhöfe stark frequentiert. Eine Berufsgruppe, die das ganze Jahr über auf der letzten Ruhestätte der Menschen zu sehen ist, sind die Totengräber. Solche Menschen seien heute schwierig zu finden, sagt Andreas Grünzweig von der Bestattung in Ziersdorf. „Wir sind aber in der glücklichen Lage, Erwin Jahodinsky zu haben.“

„Den Friedhof finde ich von der Lage her am schönsten“, spricht dieser über den Ziersdorfer Friedhof. Nur hier ist Jahodinsky für 20 Stunden bei der Gemeinde angestellt. Die Ruhestätten in Maissau, Hohenwarth und Straning betreut er als Selbstständiger. Der 53-Jährige gibt im NÖN-Gespräch an, durch seine Arbeit einen „entspannten Zugang zum Tod“ zu haben. Dennoch stieß der Totengräber bereits an seine Grenzen: „Es war schrecklich, als ich das Grab für meinen besten Freund vorbereiten musste.“ Dieser sei vor einigen Jahren bei einem Autounfall gestorben. „Ich konnte das Grab nicht fertig ausheben“, bat er schließlich einen Freund, dies zu übernehmen. „Man ist ja auch nur ein Mensch ...“ Was dem gebürtigen Felser schwerfällt: wenn er ein Kindergrab vorbereiten muss. Der Ziersdorfer ist selbst fünffacher Vater.

„Ich bin froh, dass ich während des Begräbnisses nicht am Grab stehen muss“, kommt der Totengräber erst ins Spiel, wenn die Trauergäste gegangen sind. Das Ankleiden der Toten, das Gestalten der Aufbahrungshalle sowie das Hinunterlassen des Sarges ist Arbeit der Bestatter.

Die schwere Arbeit schlägt dem 53-Jährigen, der 2000 nach Ziersdorf gezogen ist, auf den Rücken. „Je tiefer ich ein Grab ausschaufle, desto schwerer wird die Erde und die Schaufel wird immer kleiner.“ So fühle es sich zumindest an. Darum ist Jahodinsky froh, dass am neuen Friedhof in Ziersdorf genügend Platz für einen Minibagger ist. „Da erspare ich mir mehrere Stunden, die ich sonst mit der Schaufel brauche“, sagt der gelernte Maurer, der 17 Jahre am Hochbau tätig war.

Auf Gemeindefriedhöfen werde immer seltener von den eigenen Bediensteten gegraben, weiß Bestatter Grünzweig. Er weiß auch, dass jeder Friedhof speziell ist. Etwa der Ravelsbacher: „Der liegt auf einem Hang. Da kommt nicht einmal ein Minibagger rein, weil sehr wenig Platz ist.“ Hier sei viel Muskelkraft gefragt, um ein Grab auszuschaufeln.