Beste Nasenarbeit: Rettungshund Russel ist Vizestaatsmeister

Daniel Oeler aus Großharras (Bezirk Mistelbach) und sein Hund Russel gehören der Suchhundestaffel Hollabrunn an. Das Duo hat sich am vergangenen Wochenende der IRO Prüfung und gleichzeitig der ÖKV Rettungshunde Leistungssiegerprüfung - veranstaltet vom ÖRV Klagenfurt - gestellt. IRO steht für "Internationale Rettungshunde Organisation" und ist der weltweite Dachverband für Rettungshundearbeit.

Mit einer guten Arbeit in der Unterordnung und Gewandtheit sowie der besten Nasenarbeit in der Trümmersuche auf einem sehr anspruchsvollen Gelände, erreichte der Vierbeiner den hervorragenden zweiten Platz erreichen. Oeler und Russel sind somit Vizestaatsmeister geworden und haben sich mit dieser Leistung auch für die IRO Weltmeisterschaft 2023 qualifiziert.

Die Suchhundestaffel Hollabrunn ist sehr stolz auf ihre Teammitglieder und gratuliert zu dem großartigen Erfolg. "Die Daumen werden jetzt noch für die bevorstehende Weltmeisterschaft in September in Rumänien gedrückt!", so die Kameraden aus der Suchhundestaffel, die sich aus Menschen und Hunden aus der Region zusammensetzt.

