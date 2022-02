Bevölkerung im Bezirk Hollabrunn wuchs auf 51.648 Personen an

Die vorläufigen Bevölkerungszahlen für den 1. Jänner 2022 wurden von der Statistik Austria veröffentlicht. Das Ergebnis: Die Bevölkerung ist in Niederösterreich um 0,48 Prozent angestiegen. Damit rangiert das Bundesland knapp unter dem Österreich-Durchschnitt von 0,53 Prozent.

Wie sieht es im Bezirk Hollabrunn aus? Die Bevölkerungszahl ist ebenfalls gewachsen, und zwar um 0,62 Prozent. Das sind exakt 51.648 Personen.

Landesrat Martin Eichtinger freut sich naturgemäß über das Bevölkerungswachstum in seinem Bundesland: „Er ist gegenüber dem Vorjahr sogar etwas stärker als in den Jahren davor – 2021 lag die vorläufige Bevölkerungszahl bei 1.691.040 Einwohnern, die in der endgültigen Statistik dann auf 1.690.879 korrigiert wurden." Das Bundesland werde bald die 1,7 Millionen-Marke überschreiten. "Diese Tatsache verweist jedenfalls auf erweiterte Maßstäbe – sei es bei der Versorgung der Menschen, als auch beim Potential, das sie für Niederösterreich mitbringen.“

Dreiviertel der Bezirke verbuchen Zuwachs

Die Bevölkerungsentwicklung in Niederösterreich verläuft allerdings nicht in allen Regionen in die gleiche Richtung. So weisen 18 Bezirke und Statutarstädte – also exakt drei Viertel – eine Bevölkerungszunahme auf, ein Viertel jedoch einen Rückgang der Bevölkerungszahl. Die Spannweite reicht dabei von +1,49 Prozent in der Statutarstadt Wiener Neustadt bis -0,50 Prozent im Bezirk Gmünd.

Zulegen konnten etwa die Bezirke Bruck an der Leitha um 1,09 Prozent, Tulln um ein Prozent, Gänserndorf um 0,99 Prozent. Minimalen Rückgang gab es in den Bezirken Waidhofen/Thaya, Horn (-0,14), Zwettl (-0,22), Lilienfeld (-0,28), Gmünd (-0,5) und der Statutarstadt Waidhofen/Ybbs (-0,36).

Die Bevölkerungszahl in Niederösterreich ist auf 1.698.995 angewachsen. Österreich liegt mit 8,98 Millionen nur noch knapp unter der Neun-Millionen-Marke.

