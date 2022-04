Bewegungsmangel bei Kindern: Absagen nagten an der Motivation

Werbung

Untersuchungen zeigen, dass die Zeit der Bewegungsarmut bei Kindern während der Pandemie extreme Auswirkungen auf das Körpergewicht hat. Auch die Sportunion Hollabrunn merkte zwischenzeitlich einen Rückgang der Teilnehmer bei ihren Bewegungsangeboten, mittlerweile stabilisiert sich das laut Obmann Hannes Tribelnig aber.

„Langsam tritt von den Besuchszahlen her Normalität ein“, sagt Tribelnig. Ein weiterer Vorzeigeverein in der Bezirkshauptstadt, der UHC Hollabrunn, freute sich bei den kleinsten Vereinsmitgliedern, den Bambinis und der U9, sogar über einen Zuwachs. Zurückzuführen ist das laut Manager Gerhard Gedinger vor allem auf viel aktive Werbung und Bewegungscoaches des Vereins in den Schulen, denn: „Die Kinder kommen natürlich nicht von alleine. Man muss schon etwas machen, um das Interesse zu wecken.“

Spezielle Angebote für übergewichtige Kinder wird es beim Handballverein aber nicht geben, hier sieht Gedinger eher die Breitensportvereine am Zug. „Wir haben die Ressourcen dafür einfach nicht und es wäre für beide Seiten nicht zielführend, wenn sich jemand von Anfang an schwertut und überfordert ist“, meint er.

Union-Obmann ortet Sportstätten-Mangel

Für die Sportunion wären solche Angebote zusätzlich zum bestehenden Sportprogramm durchaus denkbar. „Wenn Interesse besteht, würden wir das schon anbieten. Viel hängt aber natürlich auch davon ab, ob Turnsäle frei sind und unsere Trainer Zeit haben.“ Allerdings merkt Tribelnig an, dass beispielsweise das Projekt „Beweg dich schlau“ in Kooperation mit ServusTV, das für alle kostenlos zugänglich gewesen wäre, auf wenig Resonanz stieß.

Ein Grund für den Bewegungsmangel bei Kindern, vor allem, wenn es darum geht, unabhängig von Sportvereinen Sport zu treiben, ist für ihn auch der Mangel an Sportstätten: „Fußballplätze gibt es eh überall, aber es wollen eben nicht alle Fußball spielen. Zum Beispiel in Skandinavien sind die Turnsäle einfach offen, da kann jeder hinein, aber das ist natürlich ein anderes System.“

„Da fehlt der Sport als Fixelement im Leben“

David Heichinger, Leiter der Fußball-Talenteschmiede des SC Retz und Lehrer in der Weinstadt, nimmt noch zwei weitere Probleme wahr: „Erstens in der Sozialisation. Was meine ich damit? Den Kindern ist in den letzten zwei Jahren ein wenig die Motivation abhandengekommen durch die vielen Lockdowns, Absagen, Verschiebungen und die generelle Ungewissheit. Da fehlt dann der Sport als Fixelement im Leben.“

Zweiter Punkt ist für Heichinger die zunehmende Digitalisierung: „Früher haben wir uns um 15 Uhr am Sportplatz getroffen, heute treffen sich die Kids um 15 Uhr vorm Computer.“ Deshalb sehe er auch viele motorische Unzulänglichkeiten, weil der Sport nicht mehr so in den Alltag integriert ist.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.