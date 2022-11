Bezirksköche tragen weiterhin elf Hauben

19 von 20 möglichen Punkten und somit fünf Hauben haben sechs Lokale in Österreich, auf 15 Punkte und erneut drei Hauben bringt es Christoph Schüller mit seiner Genusswirtschaft. „Ihre Steirer eck-Vergangenheit können Verena und Christoph Schüller – die umtriebigen Protagonisten der feschen Genusswirtschaft zu Mailberg – nicht wirklich leugnen“, urteilt der „Gault&Millau 2023“.

Hoch gelebt werden vom Restaurantkritiker „die gratinierten Weinbergschnecken mit wunderbar geschmackvoller Knoblauchbutter und das gefüllte Hühnerei mit Senfmayonnaise, französischem Salat und Kaviar“ wie auch die gefüllten Erdäpfeltascherln mit Niere (Kalb und Rind), Zwiebel und brauner Butter als Zwischengericht – „unser Primus inter Pares an diesem Tag“.

Vollendet wurde das Testmahl von einem gebratenen saftigen Seesaibling mit Purple-Haze-Püree und sautierter Lammleber auf Selleriepüree mit begnadetem Safterl und Dauphinerdäpfeln, die ebenso großartig gewesen seien wie das optisch beeindruckende Nougat-Mango-„Spiegelei“. Die Weinkarte bilde die Region gut ab und lege die Übernachtung in einem der liebevoll gestalteten Zimmer nahe.

Quasi ums Eck verfügt die kleinste Gemeinde des Bezirks mit dem Weindomizil Hagn (11,5 Punkte, eine Haube) über ein weiteres Haubenlokal. „In der Küche bäckt man nach dem Abgang von Küchenchef Harald Riedl leider etwas kleinere Brötchen“, so das Gault&Millau-Urteil. Besonders gelobt wird das kompetente Service. „Man fühlt sich sofort willkommen und genießt den Ausblick auf die Weinberge.“

Zwei Hauben. „Das Wirtshaus am Eck ist und bleibt the Place to be in Hollabrunn“, gibt‘s 13 Punkte und erneut zwei Hauben für Christoph Wagner in Wagner’s Wirtshaus. „Er verzaubert seine Gäste von der Vorspeise bis zum Dessert, Bruder Philipp schupft den Service souverän und hat stets den passenden Wein zur Hand“, lobt der Restaurantguide. Die gesamte Speisekarte lasse keine Wünsche offen und variiere je nach Saison.

Dieselbe Wertung gibt‘s für Pollak‘s Retzbacherhof in Unterretzbach („Bei Küchenchef David Baxant steht Weinviertel groß auf dem Speiseplan. Die Gerichte sind traditionell und schmecken. Die Weinbegleitung wird uns wunderbar vom geschulten Personal empfohlen.“) und fürs Landgasthaus Winkelhofer in Eggendorf am Walde, wo man von der Chefin persönlich begrüßt wird: „Hier wird man mit köstlichen Speisen wie Radlberger Lachsforelle mit Fenchelsalat oder Ragout vom Eggendorfer Maibock mit Morcheln und Erdäpfelnockerl verwöhnt.“

Und schließlich darf in der Riege der „Geadelten“ das Wirtshaus des Jahres 2021 nicht fehlen: 12,5 Punkte und eine Haube erkochte Manfred Hausgnost im Gasthaus an der Kreuzung in Guntersdorf. „Die Kreuzung durfte einer Sonnenterrasse weichen, die Qualität und Herzlichkeit bleiben weiterhin bestehen“, schwärmt Gault&Millau von der traditionellen Speisekarte mit regionalen und saisonalen Schwerpunkten, die in Versuchung führten, „am liebsten alles kosten zu wollen“.

