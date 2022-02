Blasmusik in NÖ: Der Wunsch, zu spielen, ist groß

Nach der langen Auftrittspause der Blasmusik freut sich NÖBV-Bezirksobmann Dominik Sommerer wieder auf die ersten Konzerte, die bereits in Planung sind, auch wenn darüber wegen der sich verändernden Regelungen noch etwas Unsicherheit mitschwingt.

Als erster optimistischer Schritt gelten Sonderbestimmungen für die Proben der Blasmusik. „Wir versuchen, wieder mehr oder weniger normal zu proben“, erklärt Sommerer. Sofern die Proben wieder regelmäßig stattfinden können, steht aus musikalischer Sicht den ersten Konzerten im Bezirk nichts im Weg.

Den Anfang werden Konzerte in Retz und Zellerndorf sowie der Bewerb „Musik in kleinen Gruppen“ Anfang April machen. Als Göllersdorfer Kapellmeister weiß Sommerer auch, wie wichtig eine entsprechende Vorbereitung vor solchen Konzerten ist.

Seine Kapelle überlegt bereits jetzt wie sie sich bestmöglich auf die im Mai angesetzte „Hall of Music“ vorbereiten kann. Deswegen seien die derzeitig geltenden Richtlinien für Musik-Proben eine Erleichterung. Neben der behördlichen Anmeldung müssen ein Präventionskonzept vorgelegt sowie getestet und die Körpertemperatur gemessen werden.

„Das sind alles machbare Dinge. Der Wunsch, zu spielen, ist sehr groß, da nimmt man diese Regelungen als Kapelle gerne in Kauf“, zeigte sich der Bezirksobmann erleichtert, wieder im eigenen Musikheim proben zu können.

Die lange Zeit ohne regelmäßige Auftritte ging auch nicht spurlos an den Kapellen vorbei. So habe man weniger Kontakt mit potenziellem Nachwuchs pflegen können. Beispielsweise musste in Göllersdorf der jährliche Besuch der Volksschule ausbleiben.

Sorge um mögliche Nachwuchsflaute

„Aktuell ist es sehr schwierig, Jugendliche zu überzeugen, weil wir auf weniger Festen und Feiern spielen. Dadurch haben wir auch weniger Anknüpfungspunkte mit der Jugend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dadurch in den nächsten Jahren eine Nachwuchsflaute erleben könnten“, sagt Sommerer, dessen letztes richtiges Konzert 2019 stattfand. Wenn Jugendliche ihren Weg zur Kapelle finden, sei das eher, weil sie schon seit Längerem zur Blasmusik wollten. Allerdings unterscheide sich das Ausmaß der „Nachwuchsflaute“ je nach Kapelle.

Als positives Beispiel nennt Sommerer etwa die Zellerndorfer Kapelle, die „durchwegs sehr fleißig“ gewesen sei und versucht habe, so viel wie möglich zu machen. „In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass die Nachwuchsflaute weniger stark ausfällt, weil es mehr Anknüpfungspunkte gegeben hat“, gibt sich der Göllersdorfer Kapellmeister optimistisch.

Aber auch beim derzeitigen Nachwuchs gebe es so einige Herausforderungen zu meistern. Beispielsweise mussten nämlich Prüfungsvorbereitungen für Zertifikate abgesagt werden. Später konnte man sich einmal wöchentlich im Rahmen eines Seminars treffen.

Diese Möglichkeit, zusammen zu musizieren, fehle natürlich. Auch bei den restlichen Mitgliedern mache sich die lange Zeit ohne regelmäßige Proben bemerkbar: „Es gibt einen starken Kampf um die Freizeit. Jeder hat immer weniger Zeit und die Arbeit wurde in letzter Zeit auch intensiver. Wenn dann der Spaß an der Blasmusik weniger wird, spart man sie als erste ein“, weiß Sommerer.

Dieser Effekt sei allerdings „nicht so stark wie befürchtet“ eingetreten und auch indirekt auf Corona zurückzuführen. Ein weiterer Nebeneffekt sei die fehlende Ausdauer der Musiker, weil es keine regelmäßigen Proben gab. Daran werde man sich allerdings langsam wieder herantasten und viel trainieren.

