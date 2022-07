Blutspenden: „Ich gebe lieber Blut, bevor ich es brauche“

Werbung

3.397 Spender aus dem Bezirk zählte das Rote Kreuz im Vorjahr. Jeder Fünfzehnte lässt somit regelmäßig sein Blut, wodurch Hollabrunn im landesweiten Vergleich der Bezirke weit vorne liegt. Doch auch hier beobachtet das Rote Kreuz – gerade im Sommer – einen Rückgang der Spendenwilligkeit, da viele Menschen auf Urlaub fahren und Freizeitaktivitäten nachgehen.

In den vergangenen Jahren konnte dieser Rückgang mit den im Frühjahr aufgebauten Reserven ausgeglichen werden, heuer zeigen die verstärkten Maßnahmen vor dem Sommer aber kaum Wirkung. Warum also sollte jeder zur Blutspende gehen? „Weil man eine gute Sache damit macht“, weiß Franz Petschenig.

Der langjährige Organisationsleiter der Rotkreuz-Aktion hat selbst schon 138-mal sein Blut gelassen. „Die Zahlen gehen einmal hoch und dann wieder runter, die Blutspendebereitschaft und der Andrang sind also nie gleich“, meint Petschenig. Besonders gefallen sei die Bereitschaft am Anfang der Pandemiezeit. „Aber wir haben schon Aktionen, wo wir echt prima sind. Zum Beispiel die Bluspendeaktion auf der Dienststelle im August ist immer gut besucht.“

Im Jahr 2021 organisierten die Bezirksstelle Hollabrunn und die Ortsstelle Ziersdorf mit der Blutspendezentrale insgesamt 14 Aktionen, wovon die meistbesuchten Aktionen in Hollabrunn stattfanden.

Ein langjähriger Spender ist Bernhard Haas aus Unterretzbach. Seit seiner Jugend gibt er zwei bis vier Mal jährlich bei Aktionen sein Blut ab. „Blutspenden sollte jeder gehen. Es ist für die Eigengesundheit eine wichtige Sache. Ich gebe lieber Blut her, bevor ich einen Tropfen brauche“, ist sich der Unterretzbacher sicher. Zusätzlich dazu sei es eine gratis Untersuchung und es tue dem Körper gut, weil die Blutneubildung angeregt wird. „Es ist eine Sache, die man günstig für andere machen kann.“

Im Hollabrunner Krankenhaus ist die Situation derzeit noch nicht ganz so angespannt. Natürlich gebe es Engpässe bei Blutreserven, doch Operationen mussten deswegen noch nicht abgesagt oder verschoben werden, verlautbart Sprecherin Karin Dörfler.

In der HTL Hollabrunn findet jedes Jahr am Tag der Semesterzeugnisverteilung eine Blutspendeaktion mit dem Roten Kreuz statt. Der Deal ist, dass Schüler, die sich bereit erklären, Blut zu spenden, früher nach Hause gehen dürfen. Dieses Jahr wurden 56 Konserven abgenommen. „In der Gemeinschaft überwinden sich die Jugendlichen und gehen zum Blutspenden. Der eine oder andere wird dies auch in Zukunft tun, denn den ersten Stich haben diese Personen bereits hinter sich und somit ist die Hemmschwelle weg“, erklärt HTL-Direktor Wolfgang Bodei, der natürlich selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Die jährliche Aktion stößt auf große Resonanz, bereits im Jahr 2016 begrüßte die HTL den tausendsten Blutspender.

Das Rote Kreuz lädt alle dazu ein, Blutspenden zu gehen, denn: Blutspenden rettet Leben und man habe ein gutes Gefühl, mit seiner Blutspende einem anderen Menschen geholfen zu haben.

