Die nächsten Blutspende-Termine im Bezirk:

6. September: NMS Hadres, 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr;

7. Oktober: Stadtsaal Hollabrunn, 10 bis 20 Uhr.

Gründe für die Ablehnung als Blutspender (Auswahl):

Gewicht unter 50 kg; Alter unter 18; entzündliche offene Hautstellen, Hautausschlag, Fieberblasen, Bläschen im Mund oder in anderen Körperregionen; Zeckenbiss in den letzten 8 Wochen; Antibiotika in den letzten 4 Wochen; Piercing/ Tattoo in den letzten 4 Monaten; Schwangerschaft/Stillzeit; Cholesterin und/oder Triglyceride > 300 mg/dl; Durchfall in den letzten 4 Wochen; Diabetes; Rückkehr aus bestimmten Ländern.