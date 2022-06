Bürgerliste bereut ihre Baumpatenschaft

Werbung

Seit September 2021 haben Privatpersonen, Vereine und Unternehmen die Möglichkeit, in der Stadtgemeinde Hollabrunn mit einer „Baumpatenschaft“ einen finanziellen Beitrag für die Neupflanzung eines Jungbaumes und die darauffolgende Pflege für einen Zeitraum von drei Jahren zu übernehmen. Stadtrat Wolfgang Scharinger (Liste Scharinger) hat sich daran beteiligt, ist jetzt aber sauer.

Kritisiert die Maßnahme: Listen-Chef Wolfgang Scharinger. Foto: Archiv

„Eine sinnvolle Sache, um das Bewusstsein für die Wichtigkeit eines zukunftsfitten Baumbestandes im öffentlichen Raum zu schaffen und zu fördern“, lobt Scharinger die Initiative. Doch dass in Eggendorf im Thale nun gesunde Bäume im Bereich des Beachvolleyballplatzes gefällt wurden, sei nicht zu akzeptieren: „Wir bereuen es jetzt schon, 350 Euro für eine Baumpatenschaft ausgegeben zu haben, wenn gleichzeitig gesunde große Bäume umgeschnitten werden.“

Grünen-Stadträtin war gegen Baumfällungen

Die Begründung, dass die Nadeln der sieben Föhren, die dort seit Jahrzehnten stehen, das Ballsporterlebnis einschränken, ärgert Scharinger. „Bis der frisch gesetzte Baum dieselbe biologische Funktion erfüllt, vergehen Jahrzehnte.“ Seine Kritik richtet sich an die ÖVP: Derzeit mache es den Anschein, dass jeder Baum entfernt werden kann, wenn der Bürgermeister darum gebeten wird.

Nicht happy mit Fällung und Kritik: Sabine Fasching. Foto: Foto Archiv

„Von mir gab es die klare Anweisung, dass die Bäume nicht gefällt werden dürfen und außerdem eine Kontrolle durch die Österreichischen Bundesforste stattfinden soll, um den aktuellen Gesundheitszustand festzustellen“, erklärt die zuständige Grünen-Stadträtin Sabine Fasching und konstatiert: „Offenbar sieht der Bürgermeister diese Notwendigkeit nicht gegeben und hat die Baumfällung trotzdem angeordnet.“

ÖVP-Bürgermeister: „Vernünftige Lösung“

Verteidigt die Maßnahme: Stadtchef Alfred Babinsky. Foto: Archiv

Den ausschweifenden Rundumschlag der Bürgerliste kann Fasching aber nicht nachvollziehen: Dass die Liste Scharinger nun auf diese Weise versuche, eine gute Aktion wie die Baumpatenschaft zu untergraben, sei nicht verständlich, so Fasching: „Das steht in keinem Zusammenhang.“

ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky steht indes klipp und klar zu seiner Entscheidung, die er auf NÖN-Anfrage erläutert. Er sei bereits bei seinem Bürgermeistertag in Eggendorf auf die Situation angesprochen und ersucht worden, sich die Sache anzusehen. Beim Volksschulfest in Eggendorf seien erneut Eltern auf ihn zugegangen und hätten ihn um eine Lösung gebeten, so Babinsky.

In einem Gespräch mit Ortsvorsteher Gerhard Einsiedl sei erörtert worden, dass Gemeindeflächen für mehr als 30 Nachpflanzungen zur Verfügung stehen. Die Vorgehensweise sei dann auch in einem Gespräch mit Fasching, Stadtamtsdirektor Franz Stockinger und Stadtwerke-Chef Thomas Bauer akkordiert worden. Von der Grünen-Stadträtin habe es keine dezidierte Ablehnung gegeben, so Babinsky.

Es sei jedenfalls nach mehrfachem Wunsch eine vernünftige Lösung im Sinne der Allgemeinheit, ist der Bürgermeister überzeugt, die nun leider politisch ausgeschlachtet werde.

Pate muss nicht bereuen

