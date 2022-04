Comeback der Feuerwehren: Am Weg zurück ins "richtige Fahrwasser"

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse lädt wieder nach Hollabrunn

Am 7. Mai geht in Untermarkersdorf das erste Feuerwehrfest dieses Jahres im Bezirk Hollabrunn über die Bühne. Endlich! Das Loch, das Corona in die Kasse gerissen hat, gehört gestopft.

Für viele sind die Besuche der Feste jährliche Traditionen, die mit gemütlichem Beisammensein und gutem Essen verbunden werden. In Untermarkersdorf wird am Muttertagswochenende im Mai mit einem Gruppencup und anschließendem Bar- und Festbetrieb in die Saison gestartet. Am Sonntag findet die traditionelle Florianimesse im Festzelt statt. Nachfolgend darf man sich auf einen Frühschoppen mit Mittagstisch freuen.

Generell habe die Corona-Zeit nicht nur am Budget und der Zahl der Übungen, sondern auch an der Motivation genagt, wie Untermarkersdorfs FF-Kommandant Matthias Widl bestätigt: „Die Situation ist schon angespannter. Aber sie ist abgefedert worden durch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung“, meint er angesprochen auf die Finanzsituation der Wehren.

Auch bei der FF Retz herrscht Nachholbedarf, wie Kommandant Markus Leidenfrost im NÖN-Gespräch berichtet: „In den letzten zwei Jahren haben die Ausbildungen gelitten. Das ist sicher die größte Herausforderung für die Zukunft.“ Zudem wünsche man sich die entsprechende Normalität wie in vorpandemischer Zeit. „Wir müssen wieder ins richtige Fahrwasser kommen.“

Schön findet Leidenfrost, dass trotz der überaus schwierigen Zeit auch Positives mitgenommen werden konnte. Besonders die Hilfsbereitschaft seiner Kameraden lobt er: „Wir haben gesehen, dass in der Feuerwehr eine hohe Disziplin herrscht. Das hätte ich mir so nie gedacht“, erzählt der Kommandant stolz. Trotz prekärer Verhältnisse seien die Kameraden immer füreinander da gewesen.

„Sehr zufrieden“ mit sechs neuen Mitgliedern

Ähnlich war die Situation bei der FF Untermarkersdorf: „Man hat gesehen, dass man den Betrieb relativ gut aufrechterhalten kann. Trotzdem haben die regelmäßigen Treffen gefehlt“, sagt Widl.

Fleißig geübt werde jetzt für die Wettkämpfe. Unter anderem steht der Landesfeuerwehrleistungsbewerb an, welcher heuer nach zweijähriger Pause am 1. und 2. Juli in Tulln stattfindet. Ende August freue man sich dann auf den Bundesfeuerwehrleistungsbewerb in St. Pölten. Nach langer Zeit ist es nun endlich wieder möglich, in der Gruppe zusammenzukommen. Auch mit dem Nachwuchs schaue es gut aus: „Wir haben sechs neue Mitglieder. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Leidenfrost. Natürlich gibt es auch bei der Jugend einige Ausbildungsrückstände, die nun aufgeholt werden sollen.

Am Wochenende nach dem Fest in Untermarkersdorf zieht die FF Retz nach. Hier ist am Freitag der Abend der Betriebe. „Auch in den Firmen konnten sich die Mitarbeiter nicht zusammensetzen, es gab keine Weihnachtsfeiern und Jahresfeiern. Da wollen wir schon ein bisserl Wegbereiter sein“, schildert Leidenfrost.

Freuen kann man sich auf Barbetrieb und eine vielfältige Speisekarte, mit dabei beliebte Spezialitäten wie Schweinsbraten, Spareribs, Hendl und Schnitzel. Am Sonntag steht eine Fahrzeugsegnung mit einer Feldmesse auf dem Programm, wo das neue HLF 3 (Hilfeleistungsfahrzeug) zur Schau gestellt wird. Zwar sei es schon seit 2021 Teil des Bestandes, jedoch gab es noch keine Möglichkeit, den Wagen öffentlich und ganz offiziell in den Dienst zu stellen.

„Am Ende ist das Wichtigste die Kameradschaft und dass man wieder miteinander was tut“, blickt der Retzer FF-Chef optimistisch in die Zukunft und ist zuversichtlich, dass der schwierigste Teil der Pandemie überwunden ist.

Nach zwei Jahren konnten zehn Limberger FF-Kameraden am Ostersonntag wieder den Himmel und die Windlichter für die Auferstehungsprozession tragen. „Auch wenn die Bevölkerung noch zaghaft daran teilnahm, war es trotzdem sehr feierlich. Es ist schön, wenn die Tradition nicht ausstirbt“, berichtet Andreas Brandl.

