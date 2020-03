Einer der ersten bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich betraf einen Schüler des Erzbischöflichen Gymnasiums Hollabrunn. Nachdem das positive Testergebnis des Burschen aus Wien am vergangenen Freitag in der katholischen Privatschule der Erzdiözese Wien bekannt wurde, informierten Direktorin Ingrid Lehner-Pfennigbauer und der Pädagogische Geschäftsführer der Schulstiftung, Reinhard Hallwirth, mit einem Elternbrief.

„An der Schule ist alles ruhig“

Der Jugendliche sei seit Mittwoch nicht mehr in der Schule gewesen. Alle 23 Schüler der Jahrgänge 2003 bis 2005 und vier Lehrer der betreffenden Übergangsklasse werden auf Anweisung der Landessanitätsdirektion zwei Wochen zu Hause bleiben. Die Bezirkshauptmannschaft habe umgehend Maßnahmen zur häuslichen Quarantäne eingeleitet, teilte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Freitagabend nach einer Lagebesprechung im NÖ Landhaus mit.

Die Eltern wurden gebeten, die Situation mit ihren Kindern zu besprechen. Die Klassenvorstände taten dies am Montag ebenfalls und erklärten die notwendigen Hygienemaßnahmen.

„An der Schule ist alles ruhig. Es fehlen zwar heute mehr Schüler als sonst, aber alle Lehrkräfte sind anwesend und wir machen unsere Arbeit wie gewohnt“, betonte Direktorin Lehner-Pfennigbauer am Montag auf NÖN-Nachfrage.

„Lass dich nicht verrückt machen“

Auffällig war dennoch die Zunahme von Hamsterkäufen in der Region. „Na, was sagst du zu dem Virus?“ – „Lass dich nicht verrückt machen.“ Ein solches Gespräch trug sich Samstagnachmittag in einem Hollabrunner Supermarkt zu. Reis, Nudeln und Pastasauce in Gläsern waren ebenso Mangelware wie Produkte mit desinfizierender Wirkung und selbst das Whiskey-Regal war leergeräumt.

„Die Hamstereinkäufe waren am Vormittag. Sie haben uns ausgeräumt“, erzählte eine Kassierin einer Kundin von Einkaufswagen voller Nudeln und Reis. Die Kundin schüttelte den Kopf, sie verstehe die ganze Aufregung nicht.

„Es gibt einen großen Run auf Desinfektionsmittel“, bestätigt Christine Kronberger von der Stadtapotheke am Hollabrunner Hauptplatz. Bereits am Freitag sei dieses ausgegangen, aber: „Wir machen’s jetzt selbst. Solange wir Flaschen und Alkohol haben, geht’s uns nicht aus.“ Kaum sind 20 Flaschen zusammengemischt, sind sie innerhalb der nächsten Stunde verkauft. Nur bei der Vogelgruppe sei der Ansturm – auf Medikamente – ähnlich gewesen.

Eine große Nachfrage nach Schutzmasken sei hingegen nicht gegeben. „Wir haben sogar noch einige wenige“, sagt Kronberger.

Sanitäter kamen in Seuchenanzügen

Empört zeigt sich indes die Mutter eines Mitschülers des infizierten Burschen aus dem Hollabrunner Aufbaugym. Ihr Sohn wurde ebenfalls unter Quarantäne gestellt. Am Freitagnachmittag habe der Amtsarzt angerufen, die Details erklärt und angekündigt, dass von der Polizei ein Bescheid zugestellt werde, erzählt die Frau. Für sie selbst und ihre anderen Kinder gab und gibt es keinerlei Einschränkungen.

„Dann ist ein Polizeiwagen vorgefahren, in einem kleinen Ort wird da ohnehin schon geschaut“, schildert die Mutter, die anonym bleiben will. Als sie auf den Polizisten zuging, sei sie angeherrscht worden, sie solle Abstand halten und zurückgehen. „Ich bin grundlos behandelt worden wie eine Aussätzige!“, ärgert sie sich. Der Brief wurde dann unter dem Scheibenwischer ihres Autos deponiert. In Gesprächen mit Eltern von Schulkameraden ihres Sohnes sei ihr von nahezu identischem Vorgehen der Beamten berichtet worden.

Voll des Lobes ist die Frau für die Mitarbeiter der Service-Telefonnummer. „Sie sind sehr kompetent und gleichzeitig verständnisvoll!“ Für Verstörung sorgten hingegen die Berichte einer Klassenkameradin ihres Sohnes. Weil sie Grippesymptome gezeigt habe, sei die 15-Jährige von Sanitätern in Seuchenanzügen abgeholt worden. Begleitpersonen durften nicht mit, die Eltern mussten hinterherfahren.