27 positive Fälle bei 18.359 Testungen waren am Montagabend am Niederösterreich-Dashboard für den Bezirk Hollabrunn registriert, der damit im Schnitt voll im Landestrend lag. Rein statistisch bedeutete das also kaum mehr als ein positives Ergebnis pro Gemeinde. Mehr als einen positiv Getesteten gab es lediglich in fünf von 24 Gemeinden. Durchwegs lobende Worte hörten die NÖN-Mitarbeiter, die für ihre Leser vor Ort waren, bezüglich der Organisation.

In der Bezirkshauptstadt fand der Massentest im Stadtsaal und in der Sporthalle statt, wo jeweils drei Testspuren eingerichtet waren. Beim Eingang wurde jeder Person ein QR-Code zugewiesen und ihre Daten erfasst, falls sie sich noch nicht online registriert hatte. Eine Stunde nach dem Test kam das Ergebnis via SMS aufs Handy. Wo das nicht möglich war, konnte man auch durch das Scannen des QR-Codes sein Testergebnis erfahren.

Knapp 3.900 Menschen hatten sich im Vorfeld für den freiwilligen Antigen-Schnelltest in Hollabrunn angemeldet. Am Ende wurde nur ein einziger positiver Fall registriert.

200 Personen arbeiteten mit

Rund 200 Personen arbeiteten im Rahmen dieser Massentestung mit: Angefangen von Gemeindemitarbeitern über das Rote Kreuz (medizinisches Personal) bis zur Freiwilligen Feuerwehr (Ordnerdienst) halfen alle bestens zusammen. Auch einige Stadt- und Gemeinderäte sowie Vereinsmitglieder des UHC Hollabrunn trugen zu einem reibungslosen Ablauf bei.

„Es freut mich sehr, dass unserem Aufruf über 30 Spieler und Mitarbeiter gefolgt sind. Wir sehen es als unsere soziale Verpflichtung an, dass wir uns bei dieser Aktion beteiligen und die Gemeinde damit ein wenig unterstützen“, betont UHC-Manager Gerhard Gedinger. Und er fügt hinzu: „Wir werden sicherlich auch für die nächste Testung Leute zur Verfügung stellen können, weil etliche Mitarbeiter bereits eine diesbezügliche Zusage abgegeben haben.“

Vier positive Tests in Sitzendorf

Schauplatzwechsel ins Schmidatal, wo Sitzendorf mit offiziell vier positiv Getesteten der „Spitzenreiter“ war: Hier führten 80 Mitarbeiter 696 Testungen durch. Nach anfangs neun Positivmeldungen gab es bei einigen der Betroffenen durch den folgenden, genaueren PCR-Test doch Entwarnung.

Im Turnsaal der Sitzendorfer Volksschule waren drei Teststraßen aufgebaut. 20 Personen arbeiteten in vier Schichten. „Diese Personengruppen setzten sich aus freiwilligen Helfern, Feuerwehrangehörigen, Rotkreuz-Sanitätern und Gemeindebediensteten zusammen. Im Team war auch Gemeindearzt Erik Höller“, berichtet Florian Hinteregger, im Zivilberuf als Angestellter bei Notruf Niederösterreich beschäftigt, in dessen Händen die Organisation lag.

Speziellen Dank für die reibungslose Zusammenarbeit richtete er an Daniel Stefan, Elisabeth Authrieth und Gerhard Mauer sowie FF-Unterabschnittskommandant Günther Westermayer. Lobende Worte kamen schließlich von Bürgermeister Martin Reiter: „Ich danke meinem Vizebürgermeister und allen Beteiligten für die hervorragende Organisation der Massentestung. Auch die Verpflegung klappte hervorragend.“