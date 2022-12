Das bringt 2023: Von Glasfaser & Bauhof bis Arztpraxis & Steinzeitdorf

Werbung

In den 24 Gemeinden des Bezirks sind die Vorhaben fürs neue Jahr auf Schiene. Die NÖN hat sich umgehört, wo die Schwerpunkte liegen.

FF Thern feiert ihr 130-jähriges Bestehen

In Guntersdorf freut man sich auf die neue Arztpraxis von Allgemeinmedizinerin Regina Widl. Darüber werden Wohnungen errichtet. Neben diesem 2-Millionen-Euro-Projekt schreitet der Ausbau des Betriebsgebiets voran.

In Göllersdorf laufen indes die Planungen für wichtige Projekte: Kindergarten, Bauhof, Rathaus samt Wohnungen, Veranstaltungssaal, Ordinations- und Geschäftsflächen sowie Polizeiposten werden neu errichtet und der Hauptplatz neu gestaltet.

In der Gemeinde Heldenberg liegt der Fokus auf der Erweiterung der Kinderbetreuung für Sprösslinge ab zwei Jahren. Spielplätze sollen hergerichtet werden. Die Blackout-Vorsorge steht ebenfalls am Plan. Die FF Thern feiert ihr 130-jähriges Bestehen. Am 1. April soll das sanierte Steinzeitdorf eröffnet, im Mai das neue Feuerwehr- und Dorfhaus seiner Bestimmung übergeben werden.

In Ziersdorf sollen die Arbeiten am Friedhof mit dem Zubau bei der Aufbahrungshalle ebenso fertiggestellt werden wie der Dorfkeller. Die Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung feiert ihr 60-jähriges Bestehen.

Gebühren bleiben gleich: „Ohnehin nicht einfach“

In Sitzendorf werden 616 der 850 Laternen im neuen Jahr auf LED umgestellt. Außerdem soll mit „Speed Connect“ für schnelleres Internet gesorgt werden. „Da werden auch die kleineren Orte wie Pranhartsberg und Sitzenhart eingebunden“, kündigt Bürgermeister Martin Reiter an.

Wie in vielen anderen Gemeinden hat man sich darauf verständigt, keine Abgabenerhöhungen vorzunehmen: „Mit Pandemie und Teuerung ist die Situation für viele ohnehin nicht einfach.“

Einem-Haus wird saniert, Heizung für die Polizei

In Hohenwarth-Mühlbach steht der Zubau zur Joseph-Misson-Volksschule in Mühlbach samt Turnsaal und Parkplätzen an; auch hier soll die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft gegründet werden. Bösendürnbach bekommt ein Gemeinde- und Feuerwehrhaus.

In Maissau wird an der Erweiterung des Kindergartens um zwei Gruppen geplant. Die vakante Arztstelle soll endlich besetzt und in die Ausstattung der Amethyst Welt investiert werden. Für die Sanierung des Gottfried-von-Einem-Hauses in Oberdürnbach sind bereits Förderungen zugesagt. In Ravelsbach stehen unter anderem die Erneuerung der Heizungsanlage am Polizeiposten und die Sanierung des Hochbehälters Oberravelsbach an.

In der Weinstadt Retz hat Bürgermeister Stefan Lang die Weichen für „zukunftsträchtige Projekte, wie beispielsweise der Glasfaser-Ausbau, die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und der Ausbau der Rad- und Güterwege“ gestellt.

In der Stadtgemeinde Hardegg stehen unter anderem der Hochwasserschutz in Pleissing und Hardegg, die Notstromversorgung und die Modernisierung der Wasserversorgung am Programm. In Pulkau wird ein 1,3-Millionen-Euro-Darlehen für den Kanal, Wasser- und Straßenbau verwendet. In Schrattenthal ist die Finalisierung der Abwasserbeseitigungsanlage geplant, im Stadtzentrum 4.0 der Umbau des alten Kindergartens in Obermarkersdorf in ein Wirtshaus sowie eine Fernwärmezuleitung ins Stadtamt. -gr, bw, fe, sf-

