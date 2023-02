Der Stresslevel sinkt durch Sport

Mangel an Bewegung und sportlicher Betätigung stellt für viele Menschen ein Problem dar. Jene, die viel Zeit in der Arbeit verbringen, müssen körperliche Aktivität in die Freizeit verlegen, was nicht immer gelingt. Darum bieten mittlerweile Unternehmen die Möglichkeit an, sich am Arbeitsplatz sportlich zu betätigen. Die NÖN sprach mit der diplomierten Fitness- und Mentaltrainerin Katharina Kisser, die Fitnessprogramme am Arbeitsplatz sehr befürwortet.

Die 35-Jährige legt es jeder Firma ans Herz, gut auf die Gesundheit und Fitness der Mitarbeiter zu achten und ein auf die Berufsgruppe abgestimmtes Programm anzubieten. „Immerhin verbringen die meisten Menschen ein Drittel des Tages am Arbeitsplatz und jeder Mitarbeiter möchte sich fit und gesund fühlen.“

Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung hätten enormen Einfluss auf das körperliche und mentale Wohlbefinden. „Die Motivation steigt, der Stresslevel sinkt und die Mitarbeiter werden somit leistungsfähiger und produktiver. Für die Firma bedeutet das in Folge weniger Krankheitsstände und bessere Ergebnisse“, erklärt die Trainerin.

Kisser bietet in ihrer Praxis in Maissau Personal- und Mentaltraining sowie Gruppenkurse wie TRX-Training und Rückenfit an verschiedenen Standorten an. In der täglichen Arbeit erlebt sie, dass der Stellenwert der Gesundheit zunimmt. Trotzdem sei es für viele Menschen schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Die Work-Life-Balance leide sehr darunter. „Eines kann ich bestätigen“, so Kisser, „die Menschen wollen sich bewegen und einen gesünderen Lebensstil verfolgen. Sie sind dankbar, wenn es ein Angebot direkt am Arbeitsplatz gibt.“

