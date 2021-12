Die gemeinsame Zeit liegt zu Weihnachten im Fokus

„Einmal im Jahr pfeif‘ ich meiner Maria etwas“, scherzt Landtagsabgeordneter Richard Hogl. Nach all dem Trubel im ganzen Jahr verbringt er den Weihnachtsabend gern allein mit seiner Lebensgefährtin Maria Kappe – und da packt er dann seine Klarinette aus und spielt Weihnachtslieder.

Der verwitwete Sitzendorfer Bürgermeister Martin Reiter wird am Heiligen Abend seine beiden Töchter Birgit und Melanie besuchen. „Die Abendstunden verbringe ich in Sitzendorf, wo ich die Mette in der Pfarrkirche besuche.“

Sein Bürgermeisterkollege in Mailberg, Herbert Goldinger, verbringt den 24. Dezember ebenfalls im Kreise seiner Familie: „Meine Söhne werden sicherlich mit ihren Familien vorbeikommen.“

Hollabrunns Stadtmanagerin Julia katschnig freut sich, dass zur Familienfeier auch ihre Eltern aus Kärnten nach Hollabrunn kommen. Am Weihnachtsabend wird traditionell gekocht: Es wird Kärntner Selchwürstel mit Käferbohnen- und Kartoffelsalat geben. Nach dem Essen wird im Hause Katschnig musiziert. Das übernehmen die beiden Kinder: Söhnchen Paul spielt auf dem Cello und Tochter Lilith Harfe.

Wie sieht Weihnachten im Hause Mitterer aus? „Meine Frau Agnes und ich feiern Weihnachten ganz traditionell bei unseren Töchtern Lisa und Anna, die beide in Niederösterreich leben“, sagt Autor Felix Mitterer, der lange in Ravelsbach lebte und nun in Schwaz in Tirol wohnt. Einen Wunsch fürs neue Jahr nennt er: „Ich erwarte mir dasselbe wie alle, nämlich, dass der Wahnsinn endlich vorbei ist.“