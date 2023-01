Die Kandidaten der Landtagswahl im Überblick

Mit welchen Erwartungen blicken Sie dem Wahltag entgegen?

Richard Hogl (ÖVP): Ich blicke mit der Erwartung auf eine klare Mehrheit und damit auf einen eindeutigen Regierungsauftrag für die blau-gelbe Volkspartei durch die niederösterreichische Bevölkerung entgegen.

Stefan Hinterberger (SPÖ): Die SPÖ und ihre Kandidaten im Bezirk Hollabrunn haben einen sehr intensiven und persönlichen Wahlkampf geführt und haben viele Menschen zu Hause besucht. Aufgrund dieses immensen Einsatzes erwarte ich ein gutes SPÖ-Ergebnis im Bezirk Hollabrunn.

Michael Sommer (FPÖ): Diese Landtagswahl ist eine Schicksalswahl für ganz Österreich. Die Niederösterreicher haben am 29. Jänner die Chance, das komplette, korrupte System der ÖVP und von Johanna Mikl-Leitner abzuwählen und eine Politik für Niederösterreicher zu ermöglichen.

Georg Ecker (Grüne): Angesichts der fortschreitenden Klimakrise und der Dringlichkeit dieses Themas bin ich überzeugt, dass wir viel Zuspruch erhalten und zu den Gewinnern zählen werden.

Jürgen Margetich (NEOS): Ich bin zuversichtlich, dass Niederösterreich auf einen Wendepunkt zugeht. Klar ist, dass wir als NEOS auf mehr Transparenz und damit auf eine saubere Politik setzen werden. Wir werden für bessere Kinderbetreuungszeiten und andere Zukunftsthemen einstehen.

Zu wie viel Schlaf kommen Sie im Wahlkampf?

Richard Hogl (ÖVP): Zu rund fünf Stunden pro Nacht.

Stefan Hinterberger (SPÖ): Ich schlaf’ ein bisschen weniger als in Nicht-Wahlkampf-Zeiten. Jetzt komme ich durchschnittlich auf fünf bis sechs Stunden.

Michael Sommer (FPÖ): Weniger als sonst, aber es macht Spaß, mit den Menschen in Kontakt zu sein und die positiven Rückmeldungen über unser Programm zu erhalten. Das gibt Kraft und gleicht den Schlafmangel locker aus.

Georg Ecker (Grüne): Vor der Pendler-Aktion in Hollabrunn letzte Woche waren es nicht einmal drei Stunden. Im Durchschnitt sind es wohl fünf bis sechs Stunden.

Jürgen Margetich (NEOS): Ausreichend. Es geht wie immer im Leben um Balance.

Auf welches Thema wurden Sie im Wahlkampf am häufigsten angesprochen?

Richard Hogl (ÖVP): Einerseits: zum Thema Kinderbetreuung – es wurde die Initiative „Kinderösterreich“ sehr positiv gesehen von der Bevölkerung. Andererseits: zum Thema Teuerung.

Stefan Hinterberger (SPÖ): Die Untätigkeit der Regierung im Kampf gegen die Teuerung stößt den Menschen im Bezirk Hollabrunn sauer auf. Das geht sich finanziell derzeit für viele nicht mehr aus. Ähnliche Dauerbrenner sind Ärztemangel, fehlende Kinderbetreuung und der Ausbau der erneuerbaren Energie inklusive Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Michael Sommer (FPÖ): Die beiden Hauptthemen sind die Preisexplosion, wo viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie sich den Sprit für die Fahrt in die Arbeit leisten können, und die geplante Unterbringung von Migranten im Johanneshaus in Hollabrunn.

Georg Ecker (Grüne): Die Klima- und Energiepolitik. Einerseits die durch fossile Energieträger ausgelöste Teuerung bei den Energiepreisen. Andererseits spüren selbst bisherige Klimaleugner angesichts der „Skipisten“ – die weißen Streifen in der grünen Wiese in den Weihnachtsferien – und der hohen Temperaturen, dass etwas nicht stimmt.

Jürgen Margetich (NEOS): Fachkräftemangel, die Schwierigkeit, Mitarbeiter zu finden, ist sicher eines der häufigsten Themen bei Unternehmern. Wenig überraschend klagen Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, über nach wie vor schwere Belastungen im Job. Da wurde viel versprochen, aber letzten Endes nach wie vor nichts verändert.

Teuerung: Wie könnte man die Menschen am besten entlasten?

Richard Hogl (ÖVP): Indem man sofort hilft, wie etwa die fünf Entlastungspunkte der blau-gelben Politik – Stromrabatt, Schulstartgeld, Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss, Pendlerbeihilfe. Auch die vielen Schritte des Bundes wirken, man muss sie der Bevölkerung aber auch erklären.

Stefan Hinterberger (SPÖ): Die rasche Einführung eines Preisdeckels auf Energie wie Gas, Strom und auf Treibstoffe würde nachhaltig viele Preise senken und allen Bürgern, aber auch den Unternehmen zugutekommen, und diese dauerhaft entlasten.

Michael Sommer (FPÖ): Preisdeckel bei der EVN, die sich mehrheitlich im Eigentum des Landes Niederösterreich befindet, Abschaffung der CO₂-Strafsteuer, Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und Halbierung der Mineralölsteuer bei Benzin und Diesel.

Georg Ecker (Grüne): Nach den raschen, recht breit angelegten Hilfen im Vorjahr müssen gezielte Unterstützungsleistungen für jene, die es brauchen, folgen. Die Bundesregierung hat mit Geldern für einen zusätzlichen Heizkostenzuschuss nachgeholfen. Diese müssen vom Land NÖ schnellstens ausbezahlt werden.

Jürgen Margetich (NEOS): Ganz klar: mehr Netto vom Brutto. Den Menschen muss es möglich sein, mit ihrem Einkommen auch das Auskommen zu finden. Steuern und Abgaben, also die Lohnnebenkosten, müssen gesenkt werden. Und dann müssten die Förderungen auf all jene konzentriert werden, die Not leiden.

Wenn Sie eine Sache im Bezirk sofort verändern könnten, was wäre das?

Richard Hogl (ÖVP): Ich würde jene Schritte, die im Bahnausbau bis 2032 vorgesehen sind, am liebsten gleich umsetzen, allerdings braucht es entsprechende Planungen. Danke an LH Mikl-Leitner und Landesrat Schleritzko für das Ausverhandeln des Paketes.

Stefan Hinterberger (SPÖ): Zweites Gleis von Stockerau nach Retz legen – damit würden Vorteile für die Pendler, wie mehr Frei- und Familienzeit, aber auch Vorteile für die Wirtschaft, wie die Ansiedlung von Betrieben, und für die Umwelt einhergehen.

Michael Sommer (FPÖ): Betriebsansiedelungen im Bezirk, damit die Hollabrunner Bürger im eigenen Bezirk arbeiten können und nicht auspendeln müssen. Das spart Zeit und Geld, ist gut für die Umwelt und bringt unseren Bürgern echte Lebensqualität.

Georg Ecker (Grüne): Dass in der Ostregion sofort neues Zugmaterial zur Verfügung steht, um endlich die Verspätungen und Zugausfälle auf der Nordwestbahn einzudämmen.

Jürgen Margetich (NEOS): Viel zu viele Ideen werden auf die lange Bank geschoben. Zum Beispiel die Anbindung der Umlandgemeinden über Ruftaxi und mehr Verbindungen für Schüler am Nachmittag, damit die Eltern nicht zum Taxi werden müssen.

