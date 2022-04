Die Reiselust im Bezirk Hollabrunn ist „extrem groß“

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse Hollabrunn 2022

„Wir sind derzeit bezüglich der Buchungen fast wieder auf Vorkrisenniveau. Man merkt einfach, dass die Reiselust extrem groß ist“, berichtet Ulrike Wollner von Columbus Reisen in Hollabrunn im NÖN-Gespräch. Wenn es da und dort aufgrund der Pandemie noch Einschränkungen gibt, werden diese von den Kunden in Kauf genommen, um endlich wieder Urlaub machen zu können. Sehr beliebt seien der Mittelmeerraum und Fernreisen.

Neben klassischen Urlaubsdestinationen wie Kroatien, Griechenland und Italien sind also auch wieder Destinationen auf anderen Kontinenten gefragt. „Besonders die USA boomen sehr“, erzählt Wollner. Angesagte Familienurlaubsziele seien zudem die Türkei und Portugal.

Viele Leute buchen ihren Urlaub ausschließlich eigenständig via Internet. Ulrike Wollner erklärt jedoch, warum Reisebüros einige Mühen abnehmen und mit persönlicher Beratung punkten: „Die Kunden legen Wert auf unsere Beratung, unseren Service, unsere Unterstützung und die Sicherheit, die sie bei uns bekommen. Wir helfen gerne bei allen möglichen Eventualitäten und Fragen weiter.“ Gerade gewisse Unsicherheiten angesichts der Corona-Situation sorgen dafür, dass die Angebote der Reisebüros verstärkt geschätzt werden.

„Menschen wollen raus aus dem Alltag“

Die Geschäftsführerin des Reisebüros Schneider, Doris Gruber-Schneider, ist mit der derzeitigen Buchungslage zufrieden. Im Trend liegen hier die Mittelmeerstaaten, aber auch Österreich. Zum Meer wird mit dem Auto oder per Flugzeug angereist. Deutschland oder Tschechien werden nun wieder gerne mit Busreisen besucht. Für den heurigen Sommer hofft Gruber-Schneider jedenfalls auf eine Reisefreudigkeit wie vor der Pandemie. „Man spürt, die Menschen wollen wieder raus aus dem Alltag.“

Nach und nach finden immer mehr Veranstaltungen im Bezirk statt, was die Menschen - beurteilt nach dem großen Andrang bei Events - sehr freut. „Dieses Angebot wird von der Bevölkerung dankbar genutzt. Das ist schon spürbar“, meint Julia Katschnig, Geschäftsführerin der Hollabrunner Marketing GmbH (HoMaG), angesprochen auf den Tourismus in Hollabrunn und Umgebung. Der Ostermarkt in der Alten Hofmühle in Hollabrunn sei etwa trotz schlechtem Wetter sehr gut besucht gewesen. „Es ist gerade wie nach der Fastenzeit, nach der man sich wieder auf gutes Essen freut“, zieht die Stadtmanagerin einen Vergleich. „Das Fasten ist jetzt definitiv vorbei. Man darf sich jetzt endlich wieder treffen, ohne große Sorge zu haben.“

Hohe Erwartungen für Sommer 2022

Man müsse bedenken, dass nicht ausschließlich die Corona-Krise ausschlaggebend für Urlaube im Heimatland oder das Zuhausebleiben sei. Auch Themen des Klimawandels bewegen Menschen dazu, Flugreisen eher zu vermeiden und diese durch eine regionale Reise zu ersetzen. Damit werde der Tourismus im Bezirk gestärkt. „Für den Sommer 2022 ist zu hoffen, dass die Region als touristische Möglichkeit stark wahrgenommen wird und ich bin überzeugt davon, dass das auch passiert“, sagt Katschnig.

