Ecker: „Bus-System zwingt Menschen, das Auto zu nutzen“

Von vielen Orten im Bezirk aus sei es heute unmöglich, einen Acht-Stunden-Arbeitstag unter der reinen Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu absolvieren, bemängelt Ecker: „Das derzeitige Bus-System zwingt viele Menschen dazu, das Auto zu nutzen.“ Busse seien fast ausschließlich auf den Schulverkehr abgestimmt.

Konkret führt Ecker das Beispiel einer Aspersdorferin an, die nach Wien pendelt und eine durchschnittliche 40-Stunden-Woche absolviert. Der erste erreichbare Zug ist jener um 7.45 Uhr, der letzte Retour-Bus fährt schon um 17.50 Uhr ab Bahnhof Hollabrunn ab. Abends sei es zudem ein Glücksspiel, ob der Bus eine allfällige Verspätung des Zugs abwartet. Fazit des Grünen-Abgeordneten: Die Frau ist auf ein alternatives Verkehrsmittel angewiesen.

„Viele Menschen können sich kein Auto leisten“

„Die Basis für ein Busnetz muss sein, dass Menschen ihre wichtigsten Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen können“, sagt Ecker. Doch in den letzten Jahren sei es eher zu Verschlechterungen gekommen, etwa durch die Kürzung der Direkt-Busse aus dem Pulkautal nach Hollabrunn. „Viele Menschen wollen oder können sich kein eigenes Auto leisten – für sie ist die einzige Möglichkeit, längere Strecken zurückzulegen, der öffentliche Verkehr.“ Hier gehe es um ein großes Maß an Freiheit und Autonomie für die Betroffenen.

So hat der Hollabrunner Grünen-Mandatar im Landtag den „umfangreichen Ausbau der Busverbindungen in Niederösterreich“ als seinen ersten Antrag in dieser Legislaturperiode eingebracht. „Wichtigste Forderung ist zunächst, dass die Pendel-Knotenpunkte gut angebunden sind“, sagt Ecker. Außerdem solle jeder Ort in Niederösterreich grundsätzlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln mehrmals täglich erreichbar sein. „Das kann zeitweise durch Anrufsammeltaxis erfolgen. Zu den Stoßzeiten braucht es aber stündliche Takt-Verbindungen, damit die Busse bequem von allen genutzt werden können.“

Der Antrag soll in den bevorstehenden Ausschuss-Sitzungen und darauf folgend im NÖ Landtag behandelt werden.

