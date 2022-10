Ehemaliger Notarzt über Ärztemangel: „Die Lage ist angespannt"

Bei Rettungseinsätzen sind sie mit ihren Kompetenzen nicht wegzudenken: Notärzte. Hauptberuflich arbeiten sie meist in eigenen Ordinationen oder in Krankenhäusern.

Doch die Gewährleistung dieses Notarztsystems ist gefährdet. In absehbarer Zukunft werde es zu einem signifikanten Mangel an Notärzten kommen, das geht aus einer Aussendung der NÖ Ärztekammer hervor. Demnach gibt es zunehmend Schwierigkeiten in der Besetzung der notärztlichen Dienste.

Harald Schlögel, Präsident der NÖ Ärztekammer, spricht in diesem Zusammenhang von Stützpunkten, die immer öfter unbesetzt sind. Oder: „Der diensthabende Notarzt ist bei einem anderen ärztlichen Notfall viele Kilometer entfernt im Einsatz.“ Schlögel meint, dass „die Sicherheit und das Leben des Einzelnen bei einem medizinischen Notfall deutlich gefährdet“ seien.

Das Problem ist auch im Bezirk Hollabrunn verstärkt spürbar. „Die Lage in unserem Bezirk ist angespannt. Noch gibt es zum Glück einen relativ großen Pool, aus dem heraus die Notarztdienste besetzt werden können“, erklärt Martin Nigischer, stellvertretender Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes, gegenüber der NÖN.

Der 50-Jährige ist selbst lange Jahre als Notarzt tätig gewesen und führt seit Kurzem eine Ordination als Kassenarzt für Innere Medizin in Hollabrunn. „Bei diesem Thema darf man eigentlich nicht nur von einem Notärztemangel sprechen, sondern von einem generellen Ärztemangel“, führt Nigischer bezüglich der Ursachen aus.

Altersstruktur gibt Anlass zur Sorge

Tatsächlich besteht laut der aktuellen Ärztestatistik der österreichischen Ärztekammer aus dem Jahr 2021 ein Nachwuchsproblem. Demnach sind 32,2 Prozent der Gesamtärzteschaft bereits über 55 Jahre alt – ein Durchschnittswert, der in den letzten Jahren stetig angestiegen ist. Der Anteil an unter 35-jährigen Ärzten ist in den vergangenen 20 Jahren hingegen konstant geblieben.

Diese Altersstruktur würde dazu führen, dass der errechnete Nachbesetzungsbedarf bald nicht mehr gedeckt werden kann. Verstärkt werde der Trend dadurch, dass viele Medizinabsolventen nach der Ausbildung ins Ausland gehen oder beruflich nicht in der Medizin bleiben. Dabei ist die Zahl an Absolventen eines Medizinstudiums in Österreich laut der OECD-Studie „Gesundheit auf einen Blick 2021“ sogar leicht über OECD-Durchschnitt.

Pensionierungswelle: Wer soll das nachbesetzen?

Im Bezirk Hollabrunn ist dieser Trend laut Nigischer ebenfalls zu beobachten: „In Anbetracht der anstehenden Pensionierungswelle der Babyboomer haben wir schon vor zehn Jahren vor den daraus resultierenden Problemen gewarnt. Die Hälfte der praktischen Ärzte im Bezirk geht in der Periode zwischen 2015 und 2025 in Pension. Wer soll das nachbesetzen?“

Hinzu komme ein Stadt-Land-Gefälle: Junge Ärzte sind immer seltener gewillt, sich am Land niederzulassen. Ein Problem, das auch in der Nachbesetzung von Kassenstellen tragend wird. Martin Nigischer selbst war für seine neue Kassenstelle der einzige Bewerber, was früher undenkbar gewesen wäre.

Um dem zunehmenden Mangel an Notärzten entgegenzuwirken, werden vonseiten der Ärztekammer NÖ verschiedene kurz- und mittelfristige Lösungsansätze kolportiert. Im Gespräch sind beispielsweise der vermehrte Einsatz von Telemedizin oder die Bündelung von Rettungsstandorten.

Aus der Sicht von Martin Nigischer muss das Problem grundsätzlicher angegangen werden: „Der Aufnahmetest für das Medizinstudium ist in meinen Augen – gelinde gesagt – eine Katastrophe. Ich halte diesen Test nicht für gerecht, wenn ich mir anschaue, welche klugen und begabten Köpfe, die sich auch schon im Rettungsdienst bewährt haben, zwei oder drei Anläufe brauchen, um in dieses Studium hineinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich mit so einem Aufnahmetest jemals hätte Mediziner werden können.“

Idee: Soziales Jahr oder Vorzug statt Aufnahmetest

Nigischer schlägt andere Zugangsvoraussetzungen vor. Statt des Aufnahmetests sollen Personen zugelassen werden, die sich in einem Sozialen Jahr bzw. im Rettungsdienst bewährt haben und die Matura mit Vorzug absolviert haben. Die Matura kennzeichne die Lernfähigkeit, während das Soziale Jahr Personen herausfiltert, die einen geeigneten Zugang zum Patienten haben.

Griss um den Nachwuchs

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.