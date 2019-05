Als ein Symbol für die heute offenen Grenzen gilt der „Iron Curtain Trail“, ein Radweg entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Das österreichische Teilstück verläuft auf 200 Kilometern durchs Wald- und Weinviertel und überschreitet dabei immer wieder die Grenze zwischen Österreich und Tschechien.

Anlässlich des Jubiläums der Grenzöffnung 1989 begibt sich ab Mittwoch (8.5.) eine Gruppe Radfahrer auf diese Spuren. Die von beiden Ländern gemeinsam organisierte Gedenkfahrt führt in drei Tagen von Znaim bis Schloss Hof. Entlang der Strecke werden die Sehenswürdigkeiten beiderseits der Grenze besichtigt und Gespräche mit den dortigen Bürgermeistern geführt.

„Wir erlebten auch eine Entfremdung der Menschen uns gegenüber.“Für die Ráčeks hatte die Öffnung zwei Seiten

Dass jeder Einzelne so unbeschwert diese Grenze heute passieren kann, war lange Zeit undenkbar. „Ich habe, als Jahrgang 1949, die Trennung in Ost- und Westblock als in Stein gemeißelte Weltordnung empfunden“, erinnert sich Ernst Bezemek, Kustos des Hollabrunner Stadtmuseums.

Das aus der damaligen Tschechoslowakei emigrierte Paar Irena und Milan Ráček formuliert es ähnlich: „Wir lebten 20 Jahre damit, dass wir nie wieder zurückkommen werden in unsere Heimat.“ Für die meisten – vor allem in den Grenzregionen lebenden – Menschen war der Eiserne Vorhang bleierne Gewissheit.

Doch 1989 begann sich in vielen Ländern kommunistischer Diktaturen der Unmut der Bevölkerung zu regen. Wie Bezemek diese Umbruchstimmung erlebt hat, schildert er so: „Ich habe schon aus Gesprächen mit zahlreichen Personen den Eindruck gehabt, dass das System kollabieren könnte. In der Dimension, die sich im Späterherbst 1989 dann abspielte, habe ich die Entwicklung aber nicht erwartet.“

Für das Ehepaar Ráček hatte die Öffnung zwei Seiten. Zum einen konnten sie nach Jahrzehnten endlich wieder ihre Eltern und Verwandten sehen; andererseits: „Als wir 1989 einreisen konnten, erlebten wir auch eine Entfremdung der Menschen uns gegenüber.“

Der Vorwurf an die Ráčeks lautete: „Naja, ihr habt es ja gut gehabt. Wir haben das ertragen müssen.“ „Diese Leute glaubten, wir sind in den Westen gekommen und wir mussten nichts tun für unser Glück“, wird Milan Ráček immer noch emotional, wenn er darüber spricht. „Wir haben in Österreich von Null angefangen und wir mussten hart arbeiten dafür.“

Retzer HLT: Unterricht mit tschechischen Schülern heute selbstverständlich

Heute ist auch für die Ráčeks eine Fahrt nach Znaim, Brünn oder Prag selbstverständlich und sie sehen ihre alte Heimat auf einem guten Weg: „In Tschechien geht es gut voran, auch die Akzeptanz der Tschechen gegenüber der EU ist hoch.“

Nicht nur persönlich, sondern auch inhaltlich freut es Ernst Bezemek, dass das Hollabrunner Stadtmuseum über beste Kontakte nach Znaim verfügt. „Jiri Kacetl bereitet im Stadtmuseum Znaim eine Ausstellung über Napoleon 1809 vor, die am 23. Mai eröffnet wird. Das wäre doch ein Anreiz, wieder einmal nach Znaim zu kommen“, macht er Werbung für einen kulturellen Grenzübertritt.

In Retz, wo der Eiserne Vorhang durch die geografische Nähe noch deutlicher zu spüren war, kümmert sich der heutige Stadtarchivar Thomas Dammelhart um das historische Erinnerungsvermögen der Stadt. Er selbst hat leider keine konkreten Eindrücke an den Fall des Eisernen Vorhangs.

Allerdings kann er sagen, dass er sich nie gedacht hätte, selbst einmal tschechische Schüler zu unterrichten. Heute sei das für ihn als Lehrer an der HLT Retz selbstverständlich. „In Gesprächen mit diesen Schülern merkt man, dass offene Grenzen auch für sie schon zur Selbstverständlichkeit geworden sind und dass sie mit einer toten Grenze nichts mehr assoziieren“, erzählt der Historiker.

„Vielleicht kann mit der EU-Wahl wieder in Erinnerung gerufen werden, dass es nicht selbstverständlich war, dass der sogenannte Eiserne Vorhang verschwand“, formuliert Bezemek seine Hoffnung.