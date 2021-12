Ende des Lockdowns: Retzer Althof wäre zu Silvester fast voll

„Wir haben schon ein bisschen aufgehört, uns zu wundern und müssen es so hinnehmen“, seufzt Bernd Kleinschuster, Direktor des Hotels Althof in Retz. Es sei freilich nachvollziehbar, dass etwas unternommen werden muss, um die Corona-Situation zu beenden oder zumindest erträglich zu gestalten. Weniger verständlich sei aber, warum „die Kleinregion Wien, Niederösterreich, Burgenland“ drei verschiedene Regelungen braucht. „Das entbehrt jeder Grundlage“, meint Kleinschuster. Unabhängig davon, welche die „richtige“ Regelung ist.

Im Althof zählt der Winter freilich nicht zur stärksten Zeit. Wellness, Seminare und die Beherbergung von Adventmarkt-Besuchern seien aber sehr wohl Faktoren. Selbst von deutschen Gästen gibt es aktuell Reservierungen zu verzeichnen. Zu Silvester wäre das Haus fast voll. Dementsprechend hart träfe es den Betrieb, wenn es hier für die Sperrstunde keine Regelung über 23 Uhr hinaus geben sollte. Als „Sicherheitsnetz“, so Kleinschuster, wurde jedenfalls Kurzarbeit für die rund 60-köpfige Belegschaft beantragt.

Das Beste draus machen

„Ich habe mich kurz furchtbar geärgert“, sagt der Hollabrunner Gastronom Jürgen Authried über die in Niederösterreich spätere Öffnung der Gastronomie, während andere Bundesländer mit schlechterer Inzidenz früher öffnen. „Aber das sind politische Entscheidungen. Was ich nicht ändern kann, akzeptiere ich einfach und mach’ das Beste draus.“

„Jede Aktivität ist gut“, meint Authried zur einmaligen Sonntagsöffnung am 19. Dezember. „Ich hoffe, dass viele mit den Einkäufen gewartet haben und dass diese Möglichkeit auch außerhalb der Ballungsräume angenommen wird.“

Take-away-Geschäft lief im letzten Lockdown schlechter

Das Take-away-Geschäft sei im letzten Lockdown schlechter gelaufen als zuvor: „Die Menschen sind des Themas müde und wollen wo hingehen. Das ist verständlich.“ Generell habe der neuerliche Lockdown wehgetan, weil sich die Branche gerade ein bisschen erholt hatte: „Es dauert ja immer eine gewisse Zeit, bis die geschäftliche Normalität wieder da ist.“

Doch auch wenn der Frustpegel manchmal hoch ist, sei es am wichtigsten, nicht sehenden Auges in den nächsten Lockdown zu schlittern. Gerade jetzt, wo eine Lösung in Sicht sei und Medikamente gegen Covid vor der Zulassung stehen, meint Authried – und wird mit seiner Winter Mocca Lounge am Hauptplatz ab 17.12. täglich geöffnet haben.