Ende des Lockdowns: „Umsatz wird noch gut sein“

Lockdown Nummer vier fand in der Nacht auf Sonntag sein Ende. Der Handel durfte wieder öffnen, die Gastro muss sich noch bis Freitag gedulden. Doch wie gut kann jetzt noch aufgeholt werden, was durch die zwangsläufige Sperre verloren wurde? Die NÖN hörte sich im Bezirk um.

Gerald Schneider vom bekannten Hollabrunner Modehaus Schneider erwartet schon noch ein gutes Weihnachtsgeschäft in den nächsten beiden Wochen: „Wir werden die Lockdown-Wochen nicht aufholen, aber es wird sicher ein guter Umsatz sein, weil es die zwei stärksten Wochen im Jahr sind.“

Der Unternehmer weiß, dass es seine Kunden genießen, wieder ins Geschäft zu kommen, doch im Lockdown sei ein großer Anteil an Online-Händler verloren gegangen. Das Modehaus Schneider bot in dieser Zeit an, telefonisch oder per E-Mail zu bestellen, doch darauf gab es kaum Resonanz. Dies funktioniere laut Schneider nur mit einem ordentlichen Online-Shop. „Es gab nur Einzelfälle, wo Kunden dringend etwas gebraucht haben“, erklärt er.

Tag der Familie ist „unantastbar“

Ob das Modehaus am letzten Sonntag vor Weihnachten (19.12.) aufsperren wird, sei noch nicht endgültig entschieden, aber höchstwahrscheinlich werde das nicht der Fall sein. „Ich müsste dem Personal 300 Prozent der Normalkosten bezahlen“, begründet Schneider. Außerdem sei der Sonntag für das Unternehmen ein Tag der Familie und eigentlich unantastbar.

Der Hollabrunner Juwelier Walter Krottendorfer freut sich natürlich ebenso, dass der Lockdown beendet wurde und hofft, dass die nächsten beiden Wochen so verlaufen werden wie jedes Jahr im Dezember. Aufgrund der fehlenden Adventmärkte sei für ihn heuer die Weihnachtszeit nicht ganz so stimmungsvoll. Am Sonntag vor Weihnachten wird das Unternehmen geöffnet sein, da es nicht ganz einfach sei, in dieser Zeit vor Weihnachten alle Kundenwünsche zu erfüllen: „Jeder Tag mehr nach dem Lockdown ist von Vorteil.“

Eine generelle Öffnung der Geschäfte an Sonntagen würde sich der Juwelier jedoch nicht wünschen.

Auch wenn gerade im Buchbereich über den Online-Shop das Geschäft derzeit gut läuft, zeigt sich Kathrin Hofer von Hofer Media, die im Bezirk Standorte in Hollabrunn und Retz betreibt, froh, ihre Geschäfte wieder öffnen zu dürfen. Denn: „Gerade wenn es um den Kauf eines Buches geht, wollen viele Kunden das Flair einer Buchhandlung genießen, ihr Buch selbst in der Hand haben“, sagt sie.

Neben diesem haptischen Erlebnis spiele für viele Kunden der Blick in die Auslage eine wichtige Rolle. Besonders in der Filiale in Hollabrunn sei zu bemerken, dass die Kunden „direkt mit ihrer Nase an der riesigen Auslage stehen, gustieren und dann entscheiden, was sie kaufen“, weiß Hofer. Die Unternehmerin rechnet aber damit, dass es heuer auch viele Kunden geben wird, die aus Angst vor dem Virus nicht in die Geschäfte kommen werden. Für die habe man die Möglichkeit geschaffen, Gutscheine über die Website selbst auszudrucken.

„Wir öffnen vorerst von 17. bis 22. Dezember. Danach sind wir im Weihnachtsurlaub bis 5. Jänner. Diesen Weihnachtsfrieden benötigen wir auch“, sagt Heurigenwirt Josef Loiskandl aus Grund. Er erspart sich damit das Problem der Sperrstunde zu Silvester. Der Ansturm der Gäste sei generell zaghaft, weil sich viele noch im Unklaren über die genauen Maßnahmen sind. „Offen gesagt bin ich selbst enttäuscht, dass die Gastronomie noch nicht am 12. Dezember öffnen durfte“, so der Gastronom.