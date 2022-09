Energiekrise: „Wüsste nicht, wo wir noch sparen können“

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Die explodierten Energiepreise setzen Privathaushalten ebenso zu wie kleinen Betrieben. Die NÖN hörte sich in Hollabrunn um, wie es den Betroffenen geht.

Das Restaurant „Bella Italia“ in der Hollabrunner Fußgängerzone zählt zu jenen Betrieben, denen die Energiekosten davonlaufen. Als Sparmaßnahme werde unter anderem versucht, das Licht öfters abzudrehen. „Zwischen 14:30 und 17:30 Uhr ist nicht so viel los, da drehen wir die Fritteuse und den Griller nur mehr bei Bedarf auf“, erklärt Geschäftsführer Enver Sejdija. Den meisten Strom verbrauchen der Pizzaofen und die Kühlschränke, die rund um die Uhr in Betrieb sind.

Friseur Pfeifer hat von seinem Stromlieferanten Verbund noch keine Erhöhung oder Mitteilung bekommen. Der Betrieb könne weder bei der Heizung noch beim Licht sparen. „Das Licht kann ich zuhause reduzieren, aber in einem Geschäft kann man das nicht machen“, erklärt Alfred Pfeifer. Den meisten Strom verbrauchen bei ihm die Elektroheizung und die Föhne.

Die Bäckerei Gerstenbauer komme derzeit noch zurecht mit den Energiepreisen. Die Kühlung verbrauche im Unternehmen den meisten Strom. „Ich wüsste nicht, wo wir einsparen könnten“, erklärt Gernot Gerstenbauer. Die Öffnungszeiten wurden bereits stark eingeschränkt, sodass bis auf Freitag nur mehr vormittags geöffnet ist. Die steigenden Energiepreise sollen definitiv nicht auf die Kosten der Waren aufgeschlagen werden.

Für das Sonnenstudio MegaSun seien die steigenden Energiepreise eine Katastrophe. Das Unternehmen zahle acht bis zehn Mal mehr und musste die Preise ab 29. August anpassen, um zurechtzukommen. „Unsere Kunden haben absolutes Verständnis dafür; wir haben die nettesten Kunden“, erzählt Mitarbeiterin Michelle Köck. Angst um die Existenz des Betriebs habe sie keine. Der größte Stromverbraucher sind natürlich die acht Solarium-Betten. In der Nacht werde seit Kurzem auch die Beleuchtung reduziert.

Maßnahmen im Studentenheim. Wer über den Langen Berg nach Hollabrunn kommt, dem sticht gleich einmal das Studentenheim ins Auge. So ein riesiges Haus hat naturgemäß einen riesigen Energiebedarf. Haus-Chef Gregor Weislein bestätigt: „Es wurden verschiedene Sofortmaßnahmen umgesetzt, um die Energieverbräuche zu reduzieren.“

So wurden Leuchtreklamen rund um das Haus ausgeschaltet, sämtliche Außenbeleuchtungen – mit Ausnahme von Notbeleuchtungen – werden spätestens um 24 Uhr abgedreht. In den renovierten Etagen sind seit dem Umbau Bewegungsmelder in Betrieb, die die Gangbeleuchtung nach wenigen Minuten wieder ablöschen. In den Zimmern sind sämtliche Beleuchtungskörper auf LED umgestellt.

„Die Heizung ist derzeit noch nicht in Betrieb, die Vorbereitungen, das System möglichst effizient zu nutzen, laufen aber bereits“, betont Weislein. Die Belegschaft sei sensibilisiert worden, eine Informationskampagne mit Energiespartipps für die Mieter folgt.

Allerdings sei zu betonen: Das Studentenheim ist seit der Generalsanierung vor ein paar Jahren von Grund auf gut aufgestellt. Eine zentrale Klimaanlage gab es nie, durch die Außenjalousien kann die Wärme im Sommer gut draußengehalten werden. Die Wärmedämmung tut im Sommer wie im Winter ihr Übriges. Die Verwendung von Stromfressern wie Elektro-Standheizungen sei im gesamten Haus untersagt.

Generell sei das Bewusstsein für Energieverbrauch im Studentenheim immer schon stark ausgeprägt gewesen, so Weislein: „Einfach deshalb, weil es bei einem Haus dieser Größenordnung von vornherein um große Energiemengen geht.“

