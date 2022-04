Energieversorgung: "Gas und Öl stecken fast überall drin"

Werbung

Der Krieg in der Ukraine befeuert die Überlegungen, so schnell wie möglich aus Öl und Gas auszusteigen. Dazu gibt es zahlreiche lokale Initiativen. Auch in der Bezirkshauptstadt, wo gerade wieder Dorf- und Feuerwehrhäuser der Gemeinde mit Photovoltaik bestückt werden. Am 22. April folgt der nächste Termin, an dem Bürger – insgesamt 350 – Solarbausteine erwerben können.

„Von 14 bis 16 Uhr wird es die Zeichnungsmöglichkeit geben“, berichtet Hollabrunns Klimaschutz-Stadtrat Josef Keck im NÖN-Gespräch. Das große Ziel müsse am Ende des Tages die Energie-Autarkie sein. „Das haben wir vor zehn Jahren schon formuliert …“

Im Bezirk Hollabrunn schaffen es die Gemeinden Hohenwarth-Mühlbach und Retz in den roten Bereich. Die Stromproduktion wurde auf der Basis von durchschnittlichen Volllaststunden (1.000 h) berechnet. Foto: Quelle: PV-Liga, Amt der NÖ Landesregierung

Nägel mit Köpfen sollen nun auch in Sachen regionaler Energiegemeinschaft gemacht werden. „Wir sind mit mehreren Anbietern in Verhandlung“, berichtet Keck. In der Juni-Gemeinderatssitzung soll zumindest eine gegründet werden, mit der dann im eigenen Bereich mit Energie gehandelt werden kann. „Der Benefit ist vor allem, dass wir uns die Netzkosten ersparen“, erklärt Keck. „Es gibt schon mehrere Anfragen von Privatpersonen, die Energie beziehen und Überschuss verkaufen wollen.“

Um eine 100-prozentige Abdeckung zu erreichen, wird es jedoch auch anderer Quellen – wie Windkraft, Wasserkraft oder Biogas – bedürfen, denn Photovoltaik liefert bekanntlich nachts nicht. „Der Energiemix ist die Herausforderungen. Wenn man alle Möglichkeiten ausnutzt, dann wird die absolute Autarkie möglich sein“, meint der zuständige Stadtrat.

Die letzte Ölheizung hat bald ausgedient

Wichtig sei auch, ins Bewusstsein zu rufen, dass man mit Bezug von Öl und Gas kriegerische Handlungen in Russland oder Arabien fördert. „Wir zahlen deren Glaubenskrieg.“

Die letzte Ölheizung der Gemeinde befindet sich übrigens am Friedhof und wird im Sommer der Vergangenheit angehören. Es wird auf Pellets umgestellt. In Privathaushalten gibt es in der Gemeinde noch über 500 Ölheizungen, die vom „Raus aus Öl“-Programm der NÖ Energieagentur profitieren könnten.

Ob der neue Wohnbau in der Steinfeldgasse tatsächlich eine Gasheizung oder nun doch einen Fernwärmeanschluss erhält, sei übrigens noch in Schwebe, so Keck. Ebenso wird über Photovoltaikanlagen auf Freiflächen debattiert. „Wir wollen als Gemeinde auch etwas davon haben und überlegen eine Widmungsabgeltung.“

„Erdöl und Erdgas stecken in fast allen unseren Alltagsgewohnheiten drinnen“, sagt Gregor Danzinger von „Unser Klima Retzer Land“. In jedem Meter Autofahrt, im behaglich geheizten Wohnraum, im Strom „der aus der Steckdose kommt“, in vielen Produkten, in vielen Nahrungsmitteln (künstlicher Stickstoffdünger!) – „daher gibt es kaum einen Bereich, der weitermachen kann wie bisher“, sagt der Retzer.

290 Millionen Kilowattstunden beträgt der jährliche Energiebedarf des Retzer Landes. 48 Prozent davon entfallen auf die Wärme, 31 Prozent auf den Verkehr und 21 Prozent auf den Strom. Nur 25 Prozent davon können aktuell über Eigenversorgung aufgebracht werden. „Das zeigt die unmittelbare Betroffenheit recht deutlich.“

Immerhin: Im Retzer Land wurde Photovoltaik über 555 kWp durch Bürgerbeteiligung installiert. Eine Bewusstseinssteigerung sei gelungen. Weitere PV-Anlagen stehen am Plan. Landesziel sind 2 kWp pro Einwohner bis 2030. Derzeitiger Stand: ca. 0,4 kWp/Einwohner. „Wir müssen also die jetzt schon bestehenden Anlagen verfünffachen“, rechnet Danzinger vor.

Für das Retzer Land mit seinen 12.500 Einwohnern bedeutet das 25.000 kWp (25 Megawatt) als Ziel. „Dazu brauchen wir so viele Dachflächen wie möglich und auch Freiflächen-Anlagen, das ist kein Entweder-oder“, so der Modellregionsmanager, für den feststeht: „Schaffen wir keine massive Reduktion des Energieverbrauches, schaffen wir auch nicht die Umstellung auf regionale, erneuerbare Energieträger. So einfach ist das.“

