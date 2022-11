Equal Pay Day: Die Schere liegt bei 16 Prozent

Wenn Vollzeit arbeitende Männer bereits das Einkommen erreicht haben, für das Vollzeit arbeitende Frauen ein ganzes Jahr arbeiten müssen, dann ist „Equal Pay Day“. Auch im Jahr 2022 gibt es immer noch Berufe, in denen die Einkommen zwischen den Geschlechtern auseinanderklaffen. In Niederösterreich wurde dieser Tag bereits am 28. Oktober begangen.

„Der Bezirk Hollabrunn steht etwas besser da“, informiert Elke Stifter, Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ, im Gespräch mit der NÖN. Hier ist „Equal Pay Day“ erst am 10. November. Warum? „Weil durch die Kurzarbeit auch Männer weniger verdienen“, schüttelt die Hollabrunnerin den Kopf. Ihr wäre es natürlich lieber, dass Frauen endlich das gleiche Gehalt bekommen, und kennt Fälle im Freundeskreis, in denen Männer schon mit mehr Gehalt starten. Etwa in der Bau- oder Autobranche.

Im Bezirk Hollabrunn bräuchte es bei den Frauen eine Einkommenserhöhung von etwa 16 Prozent, um eine gleichwertige Bezahlung für gleichwertige Arbeit zu erreichen, weiß Stifter.

Obwohl Hollabrunn damit den geringsten Einkommensunterschied der Weinviertel-Bezirke aufweist – in Korneuburg sind es 22 Prozent, in Gänserndorf knappe 21 Prozent und in Mistelbach 20 Prozent –, gebe es keinen Grund zum Jubeln: „Das bedeutet nicht, dass Frauen bei uns besser bezahlt werden, sondern eher, dass sie nach Wien pendeln und dort vom höheren Lohnniveau profitieren.“ In Wien ist der „Equal Pay Day“ nämlich erst am 18. November.

„Die Qualifikation muss entscheidend sein, wie viel Gehalt man bekommt – egal, ob Mann oder Frau“, fordert Stifter. Davor müssten die Gehälter transparenter werden, denn viele Frauen wissen gar nicht, wie viel (mehr) ihre männlichen Kollegen verdienen.

