Erneute Erhöhung der Müllgebühr regt auf

Dass die jährlichen Gebühren für die Restmülltonne mit 2023 erneut angehoben wurden, erregt im Bezirk die Gemüter. „Man bezahlt pro Liter Müll weniger, je größer die Tonne ist“, kritisiert Ernst Gruber, dass die „kleinen Mülllieferanten“ 72 Prozent pro Liter mehr bezahlen als die großen.

1,93 Euro sind es in seinem Gebiet bei einer 80-Liter-Restmülltonne, 1,43 bei einer 120-Liter-Tonne. Wer eine 240-Liter-Tonne nutzt, zahlt 1,16 Euro pro Liter, und 1,12 Euro sind es bei einer Restmülltonne, die 1.100 Liter fasst.

Gruber zweifelt daran, dass dieses Prinzip zum Müllsparen anregt. Ihm sei bewusst, dass der Abfallverband Fixkosten habe, doch „diese sollten nicht als Argument für die höheren Preise der kleinen Tonnen dienen“.

Er ist überzeugt: „Nur über den Betrag lässt sich ein Sinneswandel beim Müllaufkommen herbeiführen.“ Darum sollte seiner Meinung nach der umgekehrte Weg der Preisbildung beschritten werden. Außerdem: Dass die Preise von 2022 auf 2023 um 35 Prozent angehoben wurden, sei für ihn eine Abzocke.

Nur über den Betrag lässt sich ein Sinneswandel beim Müllaufkommen herbeiführen.“

Ernst Gruber, Ravelsbach

Über diesen „Gebührenhammer“ sind auch die Roten im Bezirk entsetzt. SPÖ-Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger hatte bereits die Kostensteigerung im Jahr 2021 kritisiert. Statt 164 Euro müssen die Bürger der Gemeinden Göllersdorf, Guntersdorf, Schrattenthal, Wullersdorf, Zellerndorf und Nappersdorf-Kammersdorf nun 200 Euro für eine 120-Liter-Restmülltonne bezahlen.

Zellerndorfs SPÖ-Chef Patrick Eber kennt eine junge Familie in seiner Gemeinde, die sich voller Sorgen an ihn gewandt hat. „Sie wissen nicht, wie sie die steigenden Kosten begleichen sollen“, sei die Erhöhung der Müllgebühren eine von vielen, die das Haushaltsbudget ins Wanken bringen.

Angelika Büchler ist neue Geschäftsführerin des Hollabrunner Abfallverbands. Sie betont, dass der Verband keine Gewinne machen dürfe, „wir haben allerdings den Auftrag, kostenneutral zu wirtschaften“, erklärt sie.

Dass man für größere Gebinde pro Liter weniger zahle, sei keineswegs ein Mengenrabatt für schlechtere Mülltrennung. „Damit wird lediglich der Tatsache Rechnung getragen, dass die Abfallwirtschaftsgebühr zwar von der Größe der Restmülltonne abhängig ist, in dieser Gebühr allerdings nur 40 Prozent der Kosten tatsächlich auf den anfallenden Restmüll zurückzuführen sind“, erklärt Büchler.

Der Großteil der Kosten entfalle auf den Betrieb der Abfallsammelzentren, erforderliche Investitionen oder Kosten der Verwaltung.

„Es ist keineswegs nachvollziehbar, dass Benützer einer 240-Liter-Tonne, weil sie zum Beispiel ein Kleinkind mit Windeln haben, dreimal so hohe Kosten am Sammelzentrum für Sperrmüll oder Problemstoffe oder in der Verwaltung verursachen wie der Benützer einer 80-Liter-Restmülltonne“, betont die Geschäftsführerin.

Gebühren würden sicherlich nicht leichtfertig erhöht, „sondern nur, wenn dies zur Aufrechterhaltung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben des Gemeindeverbandes erforderlich ist“.

Verzwickter (Ab-)Fall

