Erntegespräch: Versorgung ist gesichert, Verbrauch steigt

Werbung

Normalerweise gibt es ein Südnord-Gefälle, was die Ernte im Bezirk betrifft, doch heuer seien der Großteil der Getreideflächen innerhalb einer Woche geerntet worden. „Durch die Hitze ist das Getreide rasch reif geworden“, erklärt Bauernkammerobmann Fritz Schechtner. Schneller als früher geht es aber auch deswegen, weil die Geräte immer schneller und größer werden.

„Wir sind zufrieden im Bezirk“, sagt Schechtner über die Erträge. 2021 sei ein „guter Durchschnitt“ eingefahren worden, heuer wurde eine durchschnittliche Ernte erwirtschaftet. Generell sei der Ertrag bei jedem Betrieb unterschiedlich, da auch die Vorfrucht Einfluss habe.

Foto: BBK

Die Qualität sei ausgeglichen, sagt Schechtner. Je ein Drittel entfallen auf die drei Kategorien: Premium-, Qualitäts- und Mahlweizen. Hier komme es ebenfalls auf die Kulturführung an. Außerdem weiß der Kammerobmann: „In Europa wird nicht so viel Premiumweizen produziert, darum exportieren wir viel.“ Die Versorgungssicherheit in Österreich mit Getreide sei derzeit gegeben. Was dem Kammerobmann und den Landwirten jedoch „ein bisschen Sorgen“ macht: „Der Verbrauch steigt mehr, als es die Produktion tut.“

Auf den 60.000 Hektar Anbaufläche im Bezirk wächst auf etwa 18.000 Hektar Weizen. Dieser wird im Herbst angebaut und musste ohne Winterfeuchte auskommen. Bis Mai habe es kaum Niederschlag im Bezirk gegeben. Doch der Regen im Wonnemonat sorgte für eine „schöne Kornausbildung“, weiß Schechtner. Dieses Bild zeichnete sich in den vergangenen Jahren ebenfalls ab: Die Kulturen müssen bis Mai auf Regen warten.

Trockenheit: Zuckerrübe kommt klar, Erdäpfel nicht

Besonders die Erdäpfel leiden enorm unter der Trockenheit, ist die Pflanze oben einmal dürr, dann wächst auch die Knolle unter der Erde nicht mehr, selbst wenn doch noch Regen kommt. Anders verhält es sich bei der Zuckerrübe. „Die schläft nur“, beschreibt Schechtner. Dieser Kultur habe der Niederschlag im Mai sehr geholfen. Generell komme die Zuckerrübe mit Trockenheit gut aus. Erfreulich sei, dass die Zuckerpreise steigen, und der Rübenrüsselkäfer heuer kein Problem ist. „Wir hoffen, dass wir die Flächen erhalten können und somit auch die Zuckerfabrik.“

Die zweitwichtigste Kultur im Bezirk ist der Mais. Derzeit sind die Kolben noch sehr klein. „Wir werden sehen, wie er sich weiter entwickelt“, sagt Schechtner. Die Sommergerste ist in den vergangenen Jahren ins Hintertreffen gekommen. Sie wird im Frühjahr angebaut und braucht den Regen. 2015 wurden 8.000 Hektar im Bezirk angebaut, 2022 sind es nur noch 3.200 Hektar. Eine Entwicklung, die die Veränderung des Klimas widerspiegle.

Übrigens: Im Bezirk sind bereits über 60 Prozent der Landwirte gegen Dürre versichert, die Zahl sei im Steigen.

Abseits der Trockenheit kämpfen die Landwirte mit Personalengpässen: Kontingente an ausländischen Erntehelfern seien festgelegt. Männer aus der Ukraine dürfen nicht kommen, weil das Land im Krieg ist. Zudem hat Deutschland ein neues Steuersystem eingeführt, Erntehelfer verdienen dort nun mehr. Und: „Man merkt, dass das Lohnniveau in den östlichen Ländern steigt“, nennt Schechtner einen weiteren Grund, warum Erntehelfer nicht nach Österreich kommen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.