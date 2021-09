Momentan arbeiten in der Watzelsdorfer Spenglerei & Dachdeckerei Springer insgesamt 20 Mitarbeiter im Außendienst und im Büro. Zwei davon sind Lehrlinge. Es könnten gerne mehr Mitarbeiter sein, sagt Firmenchefin Gabriele Springer. Aber: „Es ist sehr schwierig, tüchtige und arbeitswillige Lehrlinge für unsere Firma zu finden. Der Fachkräftemangel ist in den letzten Jahren ein großes Problem. Wir würden jederzeit gelernte Spengler und Dachdecker einstellen.“

Einer der Tüchtigen im Betrieb ist der 17-jährige Jakub Duraj. Er lebt mit seiner Familie in Niederfladnitz. Der Jugendliche besitzt die slowakische Staatsbürgerschaft und machte in Österreich seinen Hauptschulabschluss. Im Juli 2020 begann er bei der Firma Springer die Lehre als Spengler und Dachdecker. „Ich wollte einen Handwerksberuf ergreifen, wo ich viel im Freien arbeiten kann“, erzählt der Lehrling, der von seinen Lehrberufen begeistert ist.

Er hat bereits die Berufsschule für Spengler in Mistelbach besucht. Auf die Einberufung zum Besuch der Berufsschule für Dachdecker in Langenlois wartet er noch. „Da er zwei Berufe erlernt, dauert seine Lehrzeit vier Jahre. Er ist sehr geschickt und die Gesellen nehmen ihn gerne auf die Baustellen mit“, berichtet die Firmenchefin.

Lehrlingswettbewerbe: Kontakte knüpfen und Erfahrung sammeln

Seine Lehrlingslaufbahn bereits hinter sich hat Jan Weiß. Er hat die Firma Springer auch bei Lehrlingswettbewerben für Spengler und Dachdecker vertreten. „Ich habe dort viel Erfahrung gesammelt und die Kontakte, die man dort knüpfen kann, sind viel wert.“

Dass er einen Lehrberuf ergreifen würde, stand für den Retzer nicht allzu früh fest. Nach dem Gymnasium wechselte er in die HTL. „Dort habe ich gemerkt: Das ist nicht so meins.“

Dass er eines Tages, rund um Weihnachten 2015, als 17-Jähriger bei der Firma Springer wegen einer Lehre anfragte, lag nicht zuletzt am Opa. „Der war auch Spengler und ich bin gewissermaßen bei ihm in der Werkstatt aufgewachsen.“ Bereut hat Weiß seine Entscheidung nie. In der Firma fühlt er sich wohl, die Arbeit sei sehr abwechslungsreich, wobei er einräumt: „Die Spenglerei taugt mir mehr.“ Im Winter wird er den Spenglermeisterkurs absolvieren.

Angesichts der Auftragsbücher, die nach dem verheerenden Hagel im Juni übervoll sind, würde auch er sich freuen, den einen oder anderen geschickten neuen Kollegen im Betrieb zu bekommen.