Die Regierung plant einen verpflichtenden Ethikunterricht für jene Schüler, die sich vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldet haben. Die Opposition möchte „Ethik“ grundsätzlich als Fach einführen. „Ich bin ganz stark dafür, dass es kommt“, sagt Direktorin Andrea Filz. Ihre BHAK/BHAS Hollabrunn ist eine von fast 30 Schulen in Niederösterreich, wo es Ethikunterricht bereits als Schulversuch gibt.

„Das ist wunderbar gewachsen“, erzählt Filz von äußerst positiven Erfahrungen. Von insgesamt 340 Schülern sind 20 Prozent nicht römisch-katholisch; 25 Prozent der Jugendlichen der BHAK/BHAS Hollabrunn besuchen den Ethikunterricht, den mit Elisabeth Bauer und Wolfgang Hofstetter zwei ausgebildete Lehrkräfte gestalten. Fürs nächste Schuljahr (2019/2020) wurde bereits angesucht, den Schulversuch fortsetzen zu dürfen.

„Ich bin ein Befürworter dieser Idee, gerade in der heutigen Zeit“Hollabrunns Mittelschuldirektor Bernhard Aschinger

„Man kann mit den Schülern so viel machen“, schwärmt Direktorin Filz vom breiten Spektrum, das mit dem Ethikunterricht abgedeckt werden kann, der nicht nur bei den Schülern auf großes Interesse stoße, sondern auch bei einem Großteil der Eltern sehr gut ankomme.

Auch Barbara Sablik-Baumgartner, HLT- und HAK-Direktorin in Retz, zeigt sich von der Idee „durchaus begeistert“. „Hier könnte man wichtige Werte unserer Gesellschaft intensiver besprechen. Im Regelunterricht ist dafür nicht immer die Zeit.“ Die Retzer Tourismusschule werde auch von vielen tschechischen Schülern besucht, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Sonst gebe es aber kaum Abmeldungen.

„Ich bin ein Befürworter dieser Idee, gerade in der heutigen Zeit“, macht auch für Hollabrunns Mittelschuldirektor Bernhard Aschinger ein Ethikunterricht unumstritten Sinn. „Es wird ohnehin so viel in die Schulen hineingetragen, was die Wertevermittlung betrifft.“ Etwa zehn Prozent seiner 250 Schüler besuchen nicht den Religionsunterricht. Dass es da zudem eine Herausforderung ist, die Aufsichtspflicht zu erfüllen, verhehlt Aschinger nicht.

Gespräch, Diskussion sowie kritisches Denken und das Abwägen unterschiedlicher Argumente sind zentrale Elemente des Ethik-Unterrichts. | Jacob Lund/Shutterstock.com

Der Lehrstoff ist für drei Altersstufen formuliert: 9., 10. sowie 11. bis 13. Schulstufe. Die Lernziele sind nach vier Kategorien geordnet: in den persönlich-existenziellen, den sozialen, den interkulturellen sowie den philosophisch-wissenschaftlichen Zugang zu ethischen Fragestellungen.

Ein verantwortungsbewusster Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität zählt ebenso zu den Inhalten, wie der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen, das selbstständige Entwickeln von Lösungswegen ethischer Fragen, die konstruktive Nutzung von Medien oder die Erweiterung von Urteils- und Kritikfähigkeit, Entscheidungs- und Handlungskompetenz.

„Der Ethikunterricht bietet die große Chance, mit guten Lernanlässen die vielen ethisch relevanten Themenfelder, die aus den gesellschaftlichen Veränderungen erwachsen, in der Klasse zu bearbeiten und somit eine bewusste Lebensführung und einen bewussten Umgang miteinander zu unterstützen“, sagt Georg Gauß, der die Bundesarbeitsgemeinschaft Ethik leitet und am BORG Mistelbach unterrichtet. „Ethik statt Freistunde“ könnte also bald mehr als nur ein Versuch sein.

Für einen Ethik-Lehrgang an der Universität Wien sind übrigens 25 60-Minuten-Einheiten vorgesehen. Das Master-Studium „Ethik für Schule und Beruf“ umfasst vier Semester.