Die „Europa-Spange“ soll die S 3 mit der S 10 verbinden. Der vorgeschlagene Korridor verläuft von Stockerau über Hollabrunn, Horn und Gmünd in Richtung Freistadt. Damit würde das Waldviertel an die E 55, an die Nord-Süd-Achse Kopenhagen-Berlin-Dresden-Prag-Linz, über Venedig Richtung Griechenland, an Süddeutschland und in Richtung Schwarzes Meer angebunden.