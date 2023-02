Fasching bringt einen freien Nachmittag

So manche Unternehmen feiern den Faschingsdienstag gerne maskiert oder schenken ihren Mitarbeitern an diesem Tag eine besondere Prämie.

So macht es etwa das Lagerhaus Hollabrunn. Die Geschäftsleitung beschert Mitarbeitern am Faschingsdienstag einen freien Nachmittag, wie Geschäftsführer Josef Sieber erklärt: „Das ist eine lange Tradition des Lagerhauses, die wir natürlich fortführen.“ Bis auf die Haus- und Gartenmärkte ist das Lagerhaus am Faschingsdienstag ab 14 Uhr geschlossen. „Aber die Mitarbeiter bekommen diesen Aufwand selbstverständlich mit einer zusätzlichen Zeit gutgeschrieben“, sagt Sieber.

In der Raiffeisenbank Hollabrunn verwöhnen Bankmitarbeiter, die allesamt in gelben „Raiffeisenleiberln“ gekleidet sind, treue Kunden und Besucher am Faschingsdienstag mit den beliebten Faschingskrapfen, welche Kunden in Sackerl mit nach Hause nehmen können. Außerdem wird Sekt und Kaffee angeboten. „In der Filiale in Hollabrunn und Ziersdorf feiern wir jedes Jahr Fasching mit den Kunden, indem Krapfen von unseren Mitarbeitern ausgeteilt werden, die sich großer Beliebtheit erfreuen“, berichtet Walter Pamperl, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Hollabrunn.

In der Hollabrunner Stadtapotheke wird’s ebenfalls bunt, hier hat das Verkleiden schon Tradition: „Wir haben noch kein bestimmtes Motto festgelegt“, heißt es von der Apotheke. Es bleibt also abzuwarten, in welche lustigen Kostüme die Apotheker am „lustigsten Tag des Jahres“ schlüpfen werden.

Im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) in Hollabrunn wird der Faschingsdienstag bekanntlich immer groß gefeiert. Demnach ist die Stimmung bei den verkleideten Bewohnern und Mitarbeitern heiter und fröhlich. Bei einem lustigen Nachmittag bei Kaffee und Krapfen wird zu Witzen gelacht, gesungen und Spiele gespielt. Den Abschluss wird die Faschingsmodenschau machen, an der sich Mitarbeiter verschiedener Bereiche beteiligen. In der Vergangenheit gab’s immer viel Applaus für die kreativen Kostüme.

