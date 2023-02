Fastenzeit, eine „Zeit der Orientierung und Besinnung“

Werbung

In der Fastenzeit soll bekanntlich die Besinnlichkeit wieder verstärkt in den Alltag einkehren. Christen fasten üblicherweise 40 Tage lang, um sich an das vierzigtägige Fasten Jesu zu erinnern. Die NÖN hat mit Geistlichkeiten im Bezirk über die Relevanz dieses religiösen Zeitraums gesprochen. Auf der anderen Seite diskutieren Ernährungsberater über die gesundheitlichen Aspekte des Fastens.

Hollabrunns Stadtpfarrer Eduard Schipfer sieht die Fastenzeit als eine entscheidende Vorbereitungszeit auf Ostern: „Sie ist dazu da, um mit Jesus auf die Ebene des Kreuzes hinunterzusteigen und am Ende dann mit ihm aufzuerstehen.“ Die christliche Fastenzeit sei zu vergleichen mit der Adventzeit, die dem Weihnachtsfest entgegenfiebert.

Das Einhalten seines Vorsatzes ist als Priester doch nicht immer so einfach, wie er schildert: „Bei Totenmahlen dann zu sagen, dass man deswegen nicht kommt, geht nicht. Dann esse ich zum Beispiel nur einen Salat.“ In dieser Zeit nehme er sich außerdem vor, die Medien zurückhaltender zu konsumieren und sich mit geistlicher Lesung auf Ostern vorzubereiten. Jeden Freitag finden in der Fastenzeit in der Pfarre Hollabrunn Fastenmessen mit anschließendem Frühstück statt. „Diese frühen Messen sind unter anderem auch meine Fastenopfer“, scherzt Schipfer.

„Die Fastenzeit ist eine Zeit der Orientierung und Besinnung“, meint Dechant Michael Wagner. Es sei eine gute Gelegenheit Vorsätze durchzuführen, da das Miteinander hilft, dranzubleiben. „Für mich ist es auch eine Zeit, den christlichen Glauben zu vertiefen und zu begreifen, was diese Auferstehung bedeutet“, führt Wagner weiter aus.

Vorgenommen hat sich der Göllersdorfer Pfarrmoderator, konsequent jeden Tag in der Früh eine Form von Gebet zu halten: „Dort bin ich in der Gegenwart und durch das Dasein von Gott verändert sich etwas.“ Im Vordergrund stehen für Wagner ebenso die Gedanken des Teilens und der Solidarität. In seinen Göllersbachpfarren gebe es daher in diesem Jahr auch wieder die beliebten Fastensuppenessen, da „das Miteinander beim Essen immer verbindend ist“.

Fastenfreier Tag, um länger durchzuhalten

Wie wirkt sich also dieses Fasten aus ernährungsphysiologischer Sicht auf den Körper aus? Zunächst sei zu unterscheiden, worauf verzichtet wird, hält Diätologin Christina Pfeiffer fest: „Süßes, Zwischenmahlzeiten oder vielleicht einmal das Abendessen wegzulassen ist durchaus positiv zu bewerten. Wenn man jetzt auf Gemüse verzichtet, wäre das natürlich nicht ideal.“

An und für sich sei Fasten nicht schädlich für den Körper, „wenn man mal auf gewisse Sachen verzichtet“. Von Verboten rät Pfeiffer grundsätzlich ab, wenn das Ziel eine Gewichtsreduktion ist. Dass aus religiösem Hintergrund der Sonntag als „fastenfrei“ Tag bezeichnet wird, sei aus der Sicht einer Diätologin gut: „So kann man länger und besser durchhalten.“ Pfeiffer selbst möchte eher darauf achten, weniger technische Geräte zu verwenden und diese während des Essens bewusst wegzulegen.

Ob Fasten sich langfristig positiv auf den Körper auswirke, könne man nicht pauschal sagen, meint indes Ernährungsberaterin Cornelia Führer: „Grundsätzlich kann sich der Verdauungstrakt erholen und dem Körper wird die Möglichkeit geboten, abgestorbene Zellbestandteile, fehlerhafte Strukturen oder Stoffwechselnebenprodukte abzubauen und sich so zu regenerieren.“

Fasten diene gut als ein Startschuss für eine langfristige Ernährungsumstellung. „Diverse Fastenkuren sind jedoch nicht zum Abnehmen geeignet, da die Kilokalorienzufuhr auf Dauer zu gering ist“, stellt Führer klar.

