Ferienbetreuung: „Alle Angebote sofort ausgebucht“

Gerade in den Ferien sind Eltern besonders gefordert und wünschen sich vermehrt Unterstützung bei der Betreuung ihrer Sprösslinge. Die NÖN hat bei Gemeinden des Bezirks nachgefragt, ob Ferienbetreuung angeboten wird und wie groß die Nachfrage ist.

In der Bezirkshauptstadt gibt es viele unterschiedliche Angebote, die besonders berufstätigen Eltern unter die Arme greifen. Für Kleinkinder steht Personal in Kindergärten und einem Betreuungszentrum (für Kinder ab 1 Jahr) bereit. „Auch in den Ferienwochen vier, fünf und sechs, wenn die Landeskindergärten geschlossen sind, bietet die Stadtgemeinde Hollabrunn einen eigenen Ferienkindergarten an“, erklärt Helmut Schneider, zuständiger Abteilungsleiter der Allgemeinen Verwaltung im Rathaus.

Außerdem wird unter der Woche über den Vertragspartner „Lerntiger“ eine ganztägige Ferienbetreuung von Volksschulkindern angeboten. Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause findet heuer zudem wieder das Programm „Ferien Kunterbunt“ mit spannenden Aktivitäten statt.

Retz gut versorgt samt Babysitter-Plattform

Kinder aus Retz und Umgebung müssen Betreuungsangebote ebenfalls nicht missen. Mit zwei Kindergärten und dem Kleinkinderhaus „Mini Tiger“ ist die Stadtgemeinde gut ausgestattet. Die Tagesbetreuungseinrichtung richtet sich an Kleinkinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Eintritt in den Kindergarten. Die Betreuerinnen bieten neben einer liebevollen Betreuung ein aktives und abwechslungsreiches Freizeitprogramm.

In der Volksschule Retz findet eine Nachmittagsbetreuung statt. Die Förderungen eigener Kreativität sowie der sozialen Fähigkeiten stehen hier im Mittelpunkt. Des Weiteren ist ein Ferienspiel in Planung. In der Corona-Zeit wurde zudem eine „Babysitter-Plattform“ ins Leben gerufen, um den Eltern einen möglichst sorgenfreien Berufsalltag in den Sommermonaten zu gewährleisten.

So viel Angebot wie noch nie in Pulkau

„Wir merken ganz stark, dass ein richtiger Bedarf da ist. Tenniscamp und Feriencamp – alles war sofort ausgebucht, obwohl wir noch nie so viel Angebot wie heuer gehabt haben“, erzählt Pulkaus Vizebürgermeisterin und Organisatorin Christina Ruisinger. Als Mutter von vier Kindern kann die Rohrendorferin nur bestätigen, dass aufgrund von Pandemiezeit und vermehrtem Homeoffice mehr Bedarf an Betreuung besteht.

Generell habe sie sich mit ihrem Team bemüht, einen längeren Zeitraum abzudecken. Zusätzlich zur Feriencampwoche sind Aktivitäten geplant, etwa ein musikalischer Nachmittag mit der Trachtenkapelle oder ein Nachmittag mit der Feuerwehr. „Wir haben auch noch die beliebte Ferienbetreuung in der Schule, die Ausgezeichnetes leistet“, ergänzt Bürgermeister Leo Ramharter.

Die Volksschule Pulkau ist in einigen Ferienwochen für Kinder geöffnet. Die neueste Ergänzung ist die Sommerschule, die in der achten und neunten Ferienwoche für Volks- und Mittelschüler stattfindet. Seit 2020 gibt es die Tagesbetreuungseinrichtung in Pulkau, welche auch in der ersten bis dritten sowie siebten bis neunten Ferienwoche Kinder von einem bis zweieinhalb Jahren betreut.

Schmidatal-Gemeinden arbeiten zusammen

In der Gemeinde Ziersdorf sind die Kindergärten von 25. Juli bis 15. August geschlossen, ebenso die Volksschule, in der in den restlichen Ferien eine Betreuung angeboten wird. Ein Ferienspiel wurde wieder zusammengestellt, wie Eva Strassl von der Gemeinde Ziersdorf verrät: „Auch heuer gibt es das Ferienspiel, das über den ganzen Sommer läuft. Es ist ein Zusammenspiel der Gemeinden Ziersdorf, Sitzendorf und Heldenberg.“

Hort der Volksschule immer geöffnet

In Wullersdorf wird sowohl im Kindergarten, in der Tagesbetreuungseinrichtung „Bienchennest“ als auch in der Schule eine halb- oder ganztägige Betreuung angeboten. In den ersten und letzten drei Ferienwochen sind zudem die Kindergärten geöffnet. Dazwischen werden Kindergarten- und Volksschulkinder bis zehn Jahre gerne in den gesamten Ferien im Hort der Volksschule betreut. Ein Wullersdorfer Ferienspielprogramm ist auch dieses Jahr entstanden, welches Vereine und Privatpersonen zusammengestellt haben. Highlights sind eine Zauberschule, ein Kräuter-Self-Made-Kurs und ein Tag am Bauernhof.

