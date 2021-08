Auf der 1.200km langen Strecke gab es noch einen kurzen Zwischenstopp an der Grenze von Ungarn nach Österreich, wo die Feuerwehrmannschaften gebührlich empfangen wurden. Auch im Bezirk wurden die Feuerwehrleute herzlich empfangen, in Mühlbach am Manhartsberg sogar mit Transparent.

Der NÖ Landesfeuerwehrverband berichtet

"Am 5. August startete einer der aufwändigsten und spektakulärsten Auslandseinsätze der niederösterreichischen und steirischen Feuerwehren. In Nordmazedonien standen Tausende Hektar Wald in Vollbrand und bedrohten mehrere Dörfer."

"Die offizielle Anfrage aus Nordmazedonien erhielten wir am späten Nachmittag des 05.08.2021. Nur 36 Stunden später begannen die ersten Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten.", berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger.

Rund 100 Feuerwehrmitglieder aus Niederösterreich waren im Einsatz, davon rund 5-10 Mitglieder aus dem Bezirk Hollabrunn. Vor Ort waren 36 Fahrzeuge aus Niederösterreich, davon 4 aus dem Bezirk Hollabrunn.

Durch die Regenfälle am Donnerstag zeichnete sich bereits eine deutliche Entspannung der Lage ab. Somit konnte Samstag Vormittag die Rückreise nach Österreich starten.