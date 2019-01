Nachdem die FF-Tanzsaison mit dem 13. Unterabschnittsfeuerwehrball in Kleinweikersdorf, in Rohrbach und Unternalb bereits am ersten Wochenende des neuen Jahres eingeläutet wurde, geht’s am 19. Jänner mit den Bällen der Feuerwehren Haugsdorf (im Schüttkasten, ab 20 Uhr) und Maissau (im Musikheim, Einlass ab 19.30 Uhr) weiter. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Amarillos (Haugsdorf) und „Die Clarks“ (Maissau).

Weitere Veranstaltungen in der heuer langen Faschingszeit samt Rahmenprogramm bieten die FF Breitenwaida im Gasthaus Wasser (26.1., 20 Uhr), die FF Mühlbach am Manhartsberg im Gasthaus Berger in Zemling (2.2., 20 Uhr), die FF Merkersdorf im Nationalparkhaus (16.2. mit „TwoPack", 20 Uhr), die FF Peigarten im Gasthaus Raymund (16.2. mit Josef Heinzl, 20 Uhr), die FF Untermarkersdorf im Restaurant „Pulktautaler“ (16.2. mit dem Duo Bamboleo, 20 Uhr), die FF Immendorf im Gasthaus Müll (23.2. mit den Amarillos, 20 Uhr), die FF Mailberg im Wappensaal des Malteser Ritterschlosses (23.2. mit „Absolut“, 20.30 Uhr) sowie die FF Pulkau im Pulkauer Stadtsaal (20 Uhr).

Für die „Nachzügler“ bietet das Frühjahr dann noch drei Highlight, jeweils am 27. April: den Abschnittsfeuerwehrball im Stadtsaal Hollabrunn (20 Uhr), den Ball der FF Hardegg im Gasthof Hammerschmiede („Tracht trifft Uniform“ mit „Super Candy“, 20 Uhr) sowie der Ball der FF Obritz in der Grenzlandhalle Hadres (mit „After 8“, 20.30 Uhr).