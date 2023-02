Fit am Arbeitsplatz: „Jeder Ausfall kostet mehr …“

Fitness liegt im Trend, immer mehr Menschen entwickeln Bewusstsein für ein gesünderes Leben. Unternehmen versuchen daher, Fitnesskonzepte in ihr betriebliches Gesundheitsmanagement zu integrieren. Die NÖN hat bei vier Unternehmen im Bezirk nachgefragt.

Das Lagerhaus Hollabrunn-Horn startet voraussichtlich heuer mit dem Projekt „Fit for Work“, wie Geschäftsführer Josef Sieber erzählt. „Wir wollen Mitarbeiter präventiv durch Bewegungstherapie schützen.“ Durch Yoga und Gymnastik soll Verletzungen beim Tragen und Heben schwerer Gewichte vorgebeugt werden. Weiters werden Arbeitsbereiche begutachtet, die einen häufigeren Ausfall an Mitarbeitern kennzeichnen. „Wir evaluieren, warum die Ausfälle passieren, und versuchen anhand dessen, die Bedingungen zu verbessern“, erklärt Sieber.

„Wir haben in allen Bereichen sehr viele fleißige Hände, die Serviceleistungen anbieten und auf unsere Kunden schauen. Wir müssen so auch auf unsere Mitarbeiter aufpassen und sicherstellen, dass es ihnen gut geht.“ Jeder Mitarbeiter, der ausfällt, koste mehr als die angedachten präventiven Maßnahmen.

„Vitalküche“ wurde zertifiziert

Das Landesklinikum Hollabrunn bietet Bewegungsgruppen, Gesundheitsvorträge und Bewegungsvideos für die Mitarbeiter an, wie Sprecherin Karin Dörfler erklärt. Das Küchenteam bereitet täglich gesunde und abwechslungsreiche Speisen zu und wurde als „Vitalküche“ zertifiziert. „Der Bio-Anteil der verwendeten Lebensmittel liegt bei über 35 Prozent“, berichtet Dörfler. Zusätzlich stünde für die Mitarbeiter ein Kühlschrank mit kostenlosen gesunden Snacks bereit.

Die Raiffeisenbank Hollabrunn bemüht sich ebenfalls um die Vitalität und Gesundheit ihres Teams und bietet die Möglichkeit gemeinsamer Fitnesskurse im Haus. „Nach einem Yogakurs im vergangenen Jahr startet im Frühjahr ein Kurs, der Selbstverteidigung, Fitnesseinheiten und Jiu Jitsu vereint“, erläutert Petra Weinstabl, Assistentin der Geschäftsleitung und Marketingbeauftragte. Weiters wird ein Teil der Kosten für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio übernommen und auf die regelmäßige Bereitstellung von frischen Obstkörben geachtet.

Das Interesse des Teams an den Angeboten sei groß, die Mitarbeiter würden auch selbst aktiv Ideen vorschlagen, fügt Weinstabl hinzu. „Die Anregungen nehmen wir sehr gerne an. Gesunde und motivierte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Faktor für ein erfolgreiches Unternehmen.“

Die Gesundheit der Mitarbeiter ist wichtiger Teil der Unternehmensstrategie von Lamb Weston/Meijer, weshalb der Standort in Hollabrunn großen Wert auf den Erhalt dieser legt, wie Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltmanagerin Daniela Bock erklärt. In Zusammenarbeit mit Codetraining in der Pfarrgasse findet wöchentlich ein Gruppentraining mit den Schwerpunkten Rückenfit und Kraftausdauer sowie individuelles Elektrostimulations-Training statt.

Den Mitarbeitern werden zahlreiche Gesundheitschecks – sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene – angeboten. „Um Stress zu reduzieren und Konzentration und Produktivität zu steigern, werden neuestens direkt am Arbeitsplatz Entspannungs- und Entlastungsübungen von einer qualifizierten Fachkraft mit den Mitarbeitern durchgeführt“, wie Bock hinzufügt.

Die zahlreichen Angebote, zu denen noch die jährliche Vorsorgeuntersuchung, ein Erste-Hilfe-Auffrischungskurs und wöchentlich frische Obstkörbe für alle Abteilungen hinzukommen, werden von den Mitarbeitern sehr geschätzt.

