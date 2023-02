Folgen der Wahl: "Hilfspakete waren zu unübersichtlich"

Eine wesentliche Folge der Wahl: Nach Richard Hogl (ÖVP) und Georg Ecker (Grüne), deren Mandate im Landtag nicht gefährdet waren, wird – vorbehaltlich der offiziellen Bestätigung der FPÖ – auch Michael Sommer den Bezirk Hollabrunn künftig im Landtag vertreten und dort mit 26 Jahren einer der Jüngsten sein.

Intensive Analysen hat die ÖVP nach den schmerzlichen Stimmenverlusten angekündigt. Bezirksobmann Hogl hat schon damit begonnen: „Die Teuerung ist uns sicher auf den Kopf gefallen“, meinte er eine Woche nach dem Wahlabend. Das Land NÖ habe zwar Pakete zur Unterstützung gegen die steigenden Kosten geschnürt, aber: „Es war wohl zu unübersichtlich. Was jeder zuerst einmal sieht, ist die hohe Stromrechnung.“ Die Zeiten seien derzeit schwierig, „wir müssen den Leuten vermitteln, dass wir für sie da sind“.

Ein Thema, welches der ÖVP aus Hogls Sicht sicher auch geschadet habe, sei die Impfpflicht gewesen. „Die ist damals aus der Situation heraus entstanden“, sagt er im Rückblick.

Der Wullersdorfer Bürgermeister hat außerdem begonnen, das Wahlergebnis in seiner Gemeinde zu analysieren. „Wir hatten überdurchschnittlich viele Zweitwohnsitzer in der Gemeinde“, weiß er. Zu denen hätte er als Bürgermeister einen guten Draht, „man kann aber natürlich nicht sagen, was sie dann wählen“. Wenn es gut läuft, dann sagen die Wähler: „Das ist mein Bürgermeister, den wähl ich auch bei der Landtagswahl“, erinnert sich Hogl. Die Zahl an sich sei nicht erschreckend, mit 43,6 Prozent liegt die ÖVP in der Gemeinde Wullersdorf immerhin noch über dem Ergebnis des Landes (39,9%).

Bei welchen Themen konkret Änderungen vorgenommen werden müssen, kann der Landtagsabgeordnete so kurz nach der Wahl noch nicht sagen, „das wäre ein Schnellschuss“. Klar ist für Hogl aber eines: „Wir müssen das Vertrauen wieder aufbauen.“

Himmelbauer: „Müssen Zeichen setzen“. „Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Es herrscht große Unzufriedenheit mit der Politik. Ja, die Krisen der Welt haben es uns schwer gemacht. Aber wir haben auch einen Denkzettel für Maßnahmen und Aussagen der Vergangenheit bekommen“, schreibt Hogls Stellvertreterin in der Bezirkspartei, Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer, in ihrem Newsletter. Wichtig werde es sein, nicht nur die Ergebnisse zu analysieren, „sondern wir müssen auch ein Zeichen setzen, dass wir die Botschaft gehört und verstanden haben“.

Sommer über seine Zukunft und Waldhäusl. „Ich habe diese Woche schon zum Realisieren gebraucht, denn dieses Ergebnis war nicht abschätzbar“, sagt FPÖ-Bezirksspitzenkandidat Michael Sommer, dem nun ein Sitz m Landtag winkt. Die Zeit habe er auch genutzt, um das Schlafdefizit des Wahlkampfs auszugleichen und Rückstand in der Firma aufzuholen. Politisch ging es vorerst darum, welches Verhandlungsteam für die Freiheitlichen nominiert wird.

Als Abgeordneter will der Hollabrunner das Pensum seines Brotberufs zurückfahren. Denn als Abgeordneter will er zu 100 Prozent für die Aufgabe engagiert sein: „Das bin ich den Wählern schuldig.“ Hauptthema bleibt für Sommer, Anreize für Firmen zu schaffen, sich in der ländlichen Region anzusiedeln. Nur das würde Jobs schaffen und verhindern, dass die junge Generation, die sich die Strapazen des Pendelns nicht antun will, die Region in Richtung Wien verlässt.

Was meint Sommer zur Aufregung rund um Landesrat Gottfried Waldhäusl, der Wiener Schülern mit Migrationshintergrund zu verstehen gegeben hat, dass Wien ohne sie das „richtige“ Wien wäre? „Das, was er sagen wollte, nämlich dass sich die Gesellschaft geändert hat, ist ein Faktum“, sagt Sommer und ortet „künstliche Hysterie mit Schnappatmung“. Für diplomatische Sprechweise sei Waldhäusl allerdings nicht bekannt, räumt Sommer ein.

Übrigens: Nachdem ein Vortrag mit dem Nationalratsabgeordneten Christian Hafenecker („Der schwarze Faden“) im Gasthaus Rammel großen Anklang fand, will die FPÖ weitere Vorträge im Bezirk auf die Beine stellen.

Ecker im Verhandlungsteam. Grünen-Abgeordneter Georg Ecker gönnte sich nach dem anstrengenden Wahlkampf eine kleine Verschnaufpause. Er wird nun dem Verhandlungsteam seiner Partei angehören. Die Reaktionen seines Umfelds seien nach dem erfreulichen Wahlausgang durchwegs positiv gewesen, vor allem sein persönlich starkes Vorzugsstimmenergebnis hätte ihn sehr gefreut. Großes Thema ist und bleibt die Klimakrise: „Die wird uns leider noch lange beschäftigen.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.