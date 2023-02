Folgen der Wahl: SPÖ-Hinterberger fühlt sich als "David"

„Ich starte die Mission David gegen Goliath!“ So lautet das Fazit von Stefan Hinterberger nach der Landtagswahl, die der 40-Jährige für die SPÖ als Bezirksspitzenkandidat bestritt. Nach dem landesweit bescheidenen Ergebnis stehen die Roten weiter ohne Abgeordnete im Bezirk da.

Das bedeute, dass auch weniger finanzielle Mittel als anderen Parteien zur Verfügung stehen, merkt Hinterberger an: „David gegen Goliath sozusagen.“ Dennoch sei er zuversichtlich, denn das SPÖ-Team im Bezirk sei durch den Wahlkampf mehr zusammengewachsen. Das Ergebnis war besser als im Landesschnitt. Sechs Gemeinden im Bezirk erzielten ein prozentuelles Plus, das größte mit 2,2 Prozent in Hinterbergers Heimatgemeinde Göllersdorf, wo es sogar einen „roten Sprengel“ gab.

„Das sind die kleinen Dinge, die mich zuversichtlich stimmen“, sagt der Bezirksvorsitzende, der trotz seiner Loyalität zum abgedankten Landesparteichef Franz Schnabl voll hinter dessen Nachfolger Sven Hergovich steht.

Hannes Bauer, 81: „Nicht das Alter ist entscheidend“. Dass der Wechsel an der Parteispitze so schnell erledigt war, gefiel Hannes Bauer, Präsident des NÖ Pensionistenverbandes. Mit dem Wechsel von Franz Schnabl auf Sven Hergovich seien die Weichen für die Zukunft der Partei gestellt worden. Ob die Verjüngung an der Spitze den Sozialdemokraten guttue? Davon will der Ziersdorfer nichts hören: „Es hat nicht mit der Jugend zu tun. Wenn er gut ist, dann bekommt er eine Funktion“, meint Bauer, der heuer 82 wird. Und ergänzt: „Der Erfolg ist das Entscheidende, nicht das Alter.“

Hergovich sei als AMS-Chef in Niederösterreich anerkannt gewesen, habe Projekte gut umgesetzt und Ideen eingebracht, so auch beim Landschaftspark-Schmidatal-Projekt. Franz Schnabl habe ordentlich gearbeitet und gekämpft, der Erfolg habe sich aber nicht eingestellt.

Bauers Nachsatz: „Ich hoffe, dass die Veränderung nicht in Niederösterreich aufhört …“

Dechant will Arbeit und Wohnen. „Ein Neuanfang wird auch mit weiteren neuen SPÖ-Vertretern an der Landesspitze stattfinden“, sagt Hollabrunns SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant. Von den Koalitionsverhandlungen hoffe er, dass die SPÖ neben dem Bereich Arbeit auch Wohnen bekommt. „Hier sollte man als Land endlich mehr leistbaren Wohnraum für junge Menschen schaffen!“

Den Zugang, sich alle Möglichkeiten – auch mit der FPÖ sozialdemokratische Ideen umzusetzen – offenzuhalten, halte Dechant für sehr vernünftig: „Man kann nicht einfach 25 Prozent der Wähler von Haus aus ausgrenzen.“ -sf, cr-

