Forderndstes Feuerwehr-Jahr seit Langem

2021 ist noch nicht zu Ende, dennoch kann Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger bereits sagen: „Es war ein sehr einsatzreiches Jahr. Das stärkste der Vergangenheit.“ Dabei denkt er vor allem an die Brandeinsätze, die stark gestiegen sind.

Wer jetzt denkt, dass die Lockdowns daran schuld sind und die Feuerwehren etwa zu mehr Küchenbränden ausrücken mussten, der irrt: „Der Anstieg der Brandeinsätze hat sich eigentlich schon weit vor Corona abgezeichnet“, weiß Feuerwehrsprecher Wolfgang Thürr. Gezählt werden übrigens nicht die Brände, sondern die Brandeinsätze. Und da kommen heuer Großereignisse wie der Waldbrand im Rax-Semmering-Gebiet oder das Inferno in Nordmazedonien hinzu.

Um für derartige Aufgaben gerüstet zu sein, muss trainiert werden. Übungen fanden Corona-bedingt bereits das zweite Jahr unter erschwerten Bedingungen statt. Stolz ist Zaussinger, dass die Feuerwehrschule in Tulln nie geschlossen werden musste. „Wir testen bei den Ausbildungen jeden Tag.“ Das sei zwar aufwendig, aber zielführend. Generell sei die Disziplin bei Feuerwehrmitgliedern sehr hoch.

Mitgliederstand stabil, neue Initiativen im Web

Zaussinger, Vorsitzender des Ausbildungsausschusses der Feuerwehrschule, schmerzt es, dass Übungen für den Abschnitt nur kurze Zeit erlaubt waren. Auch wenn in Kleingruppen trainiert werden durfte – gemeinsame Übungen fehlen einfach. „Die Kameradschaft zeichnet uns aus“, weiß der Landesfeuerwehrrat. Dazu gehören nicht nur Übungen, sondern auch Veranstaltungen. Dieser „gemütliche Teil“ geht seit zwei Jahren ab.

Der Mitgliederstand im Bezirk ist stabil. Doch Zuwachs ist gerne gesehen, auch in der zweiten Reihe. „Die Feuerwehr ist viel mehr als die Kämpfer an der Front“, denkt Zaussinger an wichtige Aufgaben im Hintergrund, wie Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit oder Wartungstätigkeiten. „Wir haben für jeden den passenden Aufgabenbereich“, ist Thürr überzeugt.

Um neue Mitglieder anzusprechen, setzt das Bezirksfeuerwehrkommando auf Neue Medien: Auf Facebook und Instagram gibt’s Kurzvideos zu sehen. Auf www.feuerwehrfamilie.at , einer Idee von Wolfgang Thürr, wird gezeigt, wie vielseitig das Betätigungsfeld von FF-Mitgliedern ist. „Wir schauen über den Tellerrand und verschließen uns vor nichts“, ist Zaussinger neuen Ideen stets aufgeschlossen.

„Feuerwehrfrauen auf allen Ebenen angekommen“

Dass der Frauenanteil steigt, freut ihn; besonders bei der Jugendfeuerwehr seien viele Mädels dabei. „Das tut der Feuerwehr gut!“

Der Frauenanteil in den insgesamt 114 Feuerwehren im Bezirk beträgt knapp zehn Prozent. „Sie sind mittlerweile in allen Funktionsebenen angekommen“, denkt Thürr etwa an Pfaffendorf-Karlsdorf und Eggendorf am Walde. Dort gibt es Kommandant-Stellvertreterinnen. Generell ist Zaussinger stolz auf seinen Bezirk, was das Frauenthema betrifft: Die Kleinhöfleiner waren es nämlich, die „ohne Erlaubnis Frauen in die Feuerwehrschule geschickt haben“.

Obwohl die Zahlen stabil sind und mit Göllersdorf die 100. Kinderfeuerwehr in Niederösterreich gegründet worden ist: „Verantwortung zu übernehmen, ist nicht einfach“, weiß Zaussinger. Und manchmal fehlt es dann eben am Kommandanten. „Wir finden Lösungen“, ist es dem Wullersdorfer wichtig, jede der 114 Feuerwehren zu halten. Zuletzt wurde etwa Pillersdorf zur Feuerwache und in die Zellerndorfer Wehr eingegliedert. „Da sind jetzt sogar wieder Mitglieder dazugekommen.“

Zaussinger selbst ist bei jeder Kommandanten-Prüfung in Niederösterreich dabei. Den FF-Kameraden wird unter die Arme gegriffen, so gut es geht. Die Grundausbildung wurde von 80 auf 40 Stunden reduziert. Ein gewisser Level müsse gehalten werden. Auch deswegen, weil die Feuerwehr den Katastrophenschutz sicherstellt. „Unsere schnelle Schlagkraft und dass wir top organisiert sind, zeichnet uns aus“, sagt Zaussinger. Egal bei welcher Tätigkeit, „wir waren immer da“, denkt er etwa an die ersten Corona-Massentests.

Und natürlich an das große Hagelunwetter im Sommer. „Da hab‘ ich zum ersten Mal wieder Angst gehabt“, gesteht der Bezirksfeuerwehrchef und erinnert sich, dass die Eisbälle quer gegen die Fenster des Hollabrunner FF-Hauses schossen. „Das war ein ganz neues Szenario. Aber man wächst mit der Aufgabe, die Feuerwehren haben alles top abgearbeitet.“