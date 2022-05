Frauen in der Politik: "Habe mich stärker beweisen müssen"

Werbung

Politikerinnen sind, gerade in Sozialen Netzwerken, mit Anfeindungen konfrontiert, die Männern gegenüber niemals geäußert werden würden. Diese Feststellung fiel, als die ÖVP-Ministerinnen Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck in der Vorwoche zurückgetreten sind. Die NÖN sprach mit Eva-Maria Himmelbauer darüber, wie es ist, als Frau in der Politik zu bestehen. Die 35-Jährige aus dem Retzer Land gehört seit nunmehr zehn Jahren dem Nationalrat an.

„Gerade am Anfang meiner politischen Tätigkeit war ich überrascht, wie persönlich es über die Sozialen Kanäle wurde“, schildert Himmelbauer. Alter, Aussehen und Geschlecht werden dort zum Thema gemacht. „Das ist etwas, das ich bei Männern weniger intensiv wahrnehme.“

Außerdem hatte die zweifache Mutter das Gefühl, „mich stärker beweisen zu müssen“, um gewissen Aussagen – etwa: „Was will das junge Ding uns denn von Politik erzählen?“ – stärker entgegenzuwirken.

Ich habe erstmals überlegt, ob ich mich aus den Sozialen Medien zurückziehe.“

Eva-Maria Himmelbauer, ÖVP-Abgeordnete

Etwas, das viele Politikerinnen schon erfahren mussten, sei sexuelle Belästigung im Netz. „Das ist etwas, das Männer kaum betrifft, aber für Frauen sehr präsent ist und belastend sein kann“, weiß die Abgeordnete und denkt dabei an Sigi Maurer von den Grünen. Derartige Fälle würden zeigen, wie geschmacklos Kommentare und Nachrichten sein können. „Hier dürfen sich Frauen, egal, ob Politikerin oder nicht, nichts gefallen lassen!“

Anfeindungen sind für Himmelbauer nicht fremd, mit der Zeit habe sie jedoch gelernt, diese auszublenden. Bis zu einem Moment im November 2021: „Mit dem Shitstorm in Zusammenhang mit meinem Impfpass wurde eine Dimension erreicht, die mich wirklich schockiert hat.“ Zur Erinnerung: Sie klebte die Chargennummer einer Grippeimpfung nachträglich in ihren Impfpass. Das fing eine Fernsehkamera ein. „Neben Drohungen gegen mich wurde auch meine Familie mit hineingezogen und ich habe erstmals überlegt, ob ich mich aus den Sozialen Medien gänzlich zurückziehe.“

„Politik bedeutet heute, sich gegenseitig schlechtzureden, zu skandalisieren und zu vernadern“, ortet Himmelbauer. Das schade der Politik und sei in den persönlichen Gesprächen mit Bürgern zu merken. Wie sie entgegenwirkt? „Ich versuche, so zu handeln, wie ich es mir gegenüber von anderen erwarte.“

Frauen seien „leider viel zu selten“ in Spitzenpositionen. Qualifizierte Frauen gebe es nämlich genug. „Sie sind aber meist zurückhaltender als ihre männlichen Kollegen.“ Darum müssen Frauen oft erst direkt angesprochen werden, wenn es um Funktionen in der Politik geht. Generell sollten jedenfalls Qualifikationen ausschlaggebend für die Besetzung einer Funktion sein, und nicht das Geschlecht.

