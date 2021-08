Die Getreideernte war fast eingefahren, als die NÖN Bezirksbauernkammer-Obmann Fritz Schechtner traf, um die heurige Bilanz zu analysieren. Was den Zeitpunkt der Ernte betrifft, spricht der Landwirt von einem normalen Jahr; in den Vorjahren fuhren die Mähdrescher aufgrund der Trockenheit immer früher auf.

Kammerchef Friedrich Schechtner spricht von guter Durchschnittsernte. BBK

Erfreulich sei die Ernte im Pulkautal und im Retzer Land. „Da haben wir sonst immer gezittert“, schildert Schechtner, heuer habe das Wetter zumindest in dieser Gegend gepasst: Es gab ausreichend Niederschlag, aber keine Unwetter und somit keine Über- oder Abschwemmungen.

Selbst wenn man den verheerenden Hagel am 24. Juni berücksichtigt, spricht Schechtner von einer guten Durchschnittsernte. In Zahlen: fünf Tonnen Weizen pro Hektar. Zum Vergleich: 2019 waren es 4,5 Tonnen. Ebenfalls ein Unterschied zu den Vorjahren: „Es gab heuer keine Fläche, die aufgrund der Trockenheit nicht geerntet werden konnte.“

Wenn Schechtner auf hitzegeplagte Länder wie Griechenland oder auf Afrika blickt, sagt er: „Die Ernte ist ein hohes Gut der Gesellschaft.“ Denn das bedeute, dass sich ein Land selbst mit Lebensmitteln versorgen kann. Dass man vor anderen Situationen nicht gefeit ist, sei aktuell in der Baubranche zu sehen, wo in einigen Sparten die Baustoffe ausgehen.

Sommergerste und Raps als Verlierer

Der Niederfladnitzer vermisst drastische Maßnahmen, wenn es darum geht, die Klimakrise einzudämmen, „und das, obwohl es uns alle betrifft“. „Bei Corona haben wir das gemacht“, argumentiert er und mahnt: Jeder Einzelne muss beitragen, die Klimakrise zu entschärfen.

Zurück zur Ernte: „Raps und Sommergerste sind die Verlierer.“ Das bedeutet, dass weniger Flächen angebaut werden. Warum? Die wichtigen Niederschläge kommen erst mit Juli. „Das hilft den Herbstkulturen.“ Also Kürbis oder Mais. „Die können besser mit Extremen umgehen.“ Gerade das Weinviertel sei ein großes Sommergerstengebiet gewesen, doch die Fläche habe sich bereits um die Hälfte reduziert.

Ein Problem, das zunimmt, ist die Verunkrautung, konkret macht der giftige Stechapfel zu schaffen. Das Nachtschattengewächs bevorzugt die Wärme. Was die Pflanze so hinterhältig macht: „Im Frühjahr ist das Feld sauber“, weiß Bauernkammer-Experte Hermann Dommaier. Doch der Stechapfel ist hartnäckig und kommt auf Feldern mit Herbstkulturen wieder, man werde ihn kaum los. Was hilft? „Mit Handschuhen ausreißen.“ Oder auch eine Änderung der Fruchtfolge, zum Beispiel: Getreide statt Rüben. Denn das Getreide wird bereits im Sommer gedroschen.

Zuckerrübe gut durchgebracht

Stichwort Zuckerrübe. Wie steht es um diese Kultur? „Die haben wir gut durchgebracht. Insgesamt gibt es kaum Schädlingsprobleme“, war der kühle Mai hilfreich, so Schechtner. Nur punktuell gab es Schädlingsprobleme mit dem Rübenrüssler. Zumindest für diese Saison seien genug Rüben da, um den zuletzt bedrohten Standort der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf (Bezirk Gänserndorf) erhalten zu können, sagt Schechtner. Aber: „Der Preis ist zu niedrig.“ So sei es schwierig, die Zukunft abzusichern. „Wir wollen Erträge erzielen, um die Betriebe zu halten.“

Wie geht’s dem Wein? 300 Hektar der Unwetterkernzone im Juni seien komplett vernichtet, die Randzonen geschädigt. Die Regionen, die vom Hagel verschont blieben, sehen sehr gut aus: „Die Feuchtigkeit ist da, das Traubenmaterial ist gesund“, erklärt der Kammerobmann. Die Weinlese prognostiziert er für Mitte bis Ende September, also gut 14 Tage später als in den Vorjahren. Und: „Es wird genug Traubenmaterial da sein, damit die Winzer, die gar keine Ernte haben, zukaufen können“, ist er sicher.

Versicherung gegen Wetterextreme

„Ich empfehle allen eine Versicherung“, rät Schechtner seinen Berufskollegen. Denn eines hätten die vergangenen Jahre bewiesen: „Die Wetterextreme nehmen zu“, denkt er an Trockenheit, Starkregen mit Überschwemmungen und den Hagel. Es gibt für die Landwirte Unterstützung, damit die Versicherung leistbar bleibt. „Das ist die Aufgabe der Politik“, betont er. Außerdem habe die Versicherung viele Facetten, sodass jeder abstimmen könne, was er will und braucht. Im Bezirk liege die Durchversicherungsrate übrigens bei 70 Prozent.