Fünf Schaugärten haben sich den "Goldenen Igel" verdient

Werbung

Schlossgärten, Themen- oder Erlebnisgärten, Parkanlagen, private Gärten, Stifts- und Klostergärten, Obst-, Gemüse- und Kräutergärten oder eine ökologischen Gartenschau: Durch die Verleihung der Plakette „Goldener Igel“ wird einmal mehr darauf hingewiesen, dass Niederösterreich das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa ist, erklärte Landesrat Martin Eichtinger im Rahmen der Auszeichnung. Dieser Erfolg sei maßgeblich auf die liebevolle Pflege der Schaugärtner zurückzuführen.

Im Bezirk Hollabrunn wurden Susi Pflanzentausch in Schöngrabern, die Amethyst Welt Maissau, der Englische Garten am Heldenberg, das Frauenprojekt „Luna“ in Hollabrunn sowie der Nationalpark Thayatal mit Standort Hardegg ausgezeichnet.

Ab der heurigen Gartensaison können übrigens auf www.naturimgarten.at alle „Natur im Garten“-Schaugärten bewertet werden. Unter allen Feedbacks werden Preise verlost.

Einen zusätzlichen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens bietet ein weiteres Gewinnspiel mittels Sammelpass: fünf Stempel sammeln und den ausgefüllten Pass bis 31. Jänner 2023 an schaugaerten@naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen der Top-Schaugärten oder mit einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.